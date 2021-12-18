Alanya'da Sağlık Turizmi Çalıştayı ALTSO Başkanı Mehmet Şahin: "Turizmi çeşitlendirmek için elimizden geleni yapacağız"

Alanya'da Ticaret ve Sanayi Odası, Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi ve Sağlık Turizmi Derneği işbirliği ile düzenlenen “Alanya Sağlık Turizmi Çalıştayı” açılış toplantısıyla başladı. Çalıştaya ülke genelinden ve değişik ülkelerden 60 akademisyen Sağlık ve Ticaret Bakanlığı’ndan Daire Başkanı ve Genel Sekreter düzeyinde katılımlar oldu.Üniversitelerin akademik kadroları, kurum müdürleri, başta turizm dernekleri olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilciler de programın açılışında yerini aldı.



Toplantıda açılış konuşması yapan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Bölgemizde Sağlık Turizminin gelişiminin bu toplantı vesilesi ile ivme kazanmasını ve Alanya’mızın bu sektörden hak ettiği payı alması için bu çalıştayı bir milat olarak görüyoruz. Alanya’mızın iklimi, doğal güzellikleri ve yaşam standardı ile sağlık turizmi açısından avantajlarını var. Kışın Alanya’da yaşam hem daha ekonomik hem hava şartları cazip. Bu özelliklerimizi avantaja çevirmek istiyoruz. Bunun için önemli gördüğümüz sizlerin teorik bilgilerine ihtiyacımız var. Bu bilgileri pratikle buluşturarak Alanya’mızın sağlık turizminden hak ettiği payı almasını istiyoruz” dedi.



Şahin: "Turizmi çeşitlendirmek için elimizden geleni yapacağız"

Sağlık turizminin harcamalarının normal turizme oranla 5 kat fazla olduğuna dikkat çeken Başkan Şahin; “Milat olarak gördüğümüz bu çalıştaydan gelecek sonuç raporuna göre yok haritamızı belirleyeceğiz. Sadece sağlık değil, kültür ve spor turizminde de hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için sektörün tüm bileşenlerini yanımıza alarak çalışmalarımıza yön vereceğiz” diye konuştu.



Rektör Kalan:" "Pandemiden sonra sağlık turizminin önemi daha çok anlaşıldı"

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, üniversite olarak Alanya’daki sağlık turizminin gelişimi için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini söyledi. Kalan, sağlığın insan hayatında olmaz ise olmaz bir noktada yer aldığına dikkat çekerek, “Pandemi döneminde her şeyden fedakarlık yaptık. Yemekten, gezmekten ama sağlığın önemini daha iyi anladık. Biz akademisyenler bu noktada sağlık turizminin de önemine binayen çalışmalarımızı hızlandırdık ve insan sağlığı kadar ekonomiye ciddi katkılar sağlayacak bu gibi gelişmeler üzerine yoğunlaştık. Hedefimiz ülkemizin ve bölgemizin ekonomisine daha fazla katkı yapmak olacak. Bu çalıştay bu manada çok değerli. Buradan çıkacak sonuçlar bizlere yeni ufuklar açacaktır” dye konuştu

Sağlık sektörünün stratejik önemi üzerinde duran ALSTUD ve TURSAF Başkanı Dr. Tevfik Yazan ise sağlık turizminin onlarca sektöre de ekonomik girdi sağladığına dikkat çekti. Yazan, sağlık sektörünün dünyadaki gelişimine dikkat çektiği konuşmasında “Bugün sağlık turizm pazarı öylesine büyük ve geniş bir yelpazeyi barındırıyor ki, hayatına son vermek isteyen hastalar bile ötenazi için değişik ülkelere gidiyor ve büyük paralar harcıyor. Bu nedenle sadece medical veya yaşlı turizmi, spa veya welness değil her alanda ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Dernek olarak bakanlığımızın ve ALTSO gibi paydaşlarımızla güç birliği yaparak sağlık turizminden Alanya’nın daha çok yararlanmasını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Ticaret Bakanlığı Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreteri Fatih Özer de konuşmasında sağlık turizminin, turizmden elde edilen gelirler içinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Türkiye’nin son 20 yılda, sağlık sektöründe büyük başarılara imza attığını hatırlatan Sağlık Bakanlığı Turizm Daire Başkanı Nuhi Çelikkaya, Alanya’nın da bu noktada önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

AHEP Rektörü Prof. Dr. Ebru Gülbuğ Erol ise sürdürülebilir ekonomik büyüme için sağlık turizminin önemine değindi. Gülbuğ da konuşmasında Alanya’nın bu konuda var olan avantajlarını ifade etti.

Açılış toplantısında ALKÜ Rektörü Prof Dr Ekrem Kalan ve TURSAF ve ALSTUD Başkanı Dr Tevfik Yazan, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e bugüne kadar sağlık alanında yaptığı başarılı çalışmaların yanı sıra çalıştayın Alanya’da yapılmasındaki emekleri nedeniyle teşekkür plaketi takdim ettiler.

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