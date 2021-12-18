Milli bilardocu Saygıner: Çok zor günler yaşadım

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) Milli bilardocu Semih Saygıner, Antalya'da bir bilardo salonunun açılışına katıldı. Salonu dolduran hayranlarına hayat hikayesini anlatan Saygıner, "Ben çok zor günler yaşadım. Bilardoya geri dönüş sürecinde yaşadığım zorlukları da sevenlerimin destekleriyle atlattım" dedi.

Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde 28 Kasım-4 Aralık tarihlerinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda Hollanda'lı rakibi Dick Jaspers'ı 50-37 yenerek 7'nci kez dünya şampiyonluğa adını yazdıran milli sporcu Semih Saygıner, Antalya'da hayranlarıyla buluştu.

Bilardo masası başında hayat hikayesini anlatıp hakkında merak edilen sorulara cevap veren Saygıner, Türk bilardosunun gidişatı hakkında da konuştu. 7 yılı aşkın süre bilardodan uzak kaldığını ve zor günler geçirdiğini anlatan Saygıner, "Bizim gibi insanlar için destek çok önemli. Ben çok zor günler yaşadım. Bilardoya geri dönüş sürecinde yaşadığım zorlukları da sevenlerimin destekleriyle atlattım. Mısır şampiyonluğu motivasyonumu yükseltti. Murat Naci arkadaşım için de çok üzüldüm. Finalde kılı kılına kaybetti. Mısır'a damgamızı vuracaktık" dedi.

Murat Naci'ye müsabaka sonrasında üzülmemesi yönünden bir mesaj gönderdiğini de belirten Saygıner, "Sporda ikincileri kimse hatırlamaz. Keşke o da şampiyon olabilseydi. Kaybetmesi onun bir daha şampiyon olmayacağı anlamına gelmiyor. Bugün olmaz ama yarın olur. Kısa süre içinde ilk 8 için 4 Türk oyuncunun olacağını biliyorum. Ne mutlu ki benim arkamdan böyle bir jenerasyon gelmiş" diye konuştu.

Saygıner, daha sonra 3 batta hayranlarına gösteri yaptı. Sevenleri Saygıner'in usta oyunculuğunu hayranlıkla izledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Milli bilardocu Semih Saygıner detay

-Bilardo salonuna gelen vatandaşlar detay

-Semih Saygıner'in hayat hikayesinden kesitler anlatması

-Semih Saygıner'in konuşması

-Semih Saygıner'in bilardo oynaması

-Genel detaylar

DHA-Spor Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2021-12-18 18:11:43



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