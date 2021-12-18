1207 Antalyaspor son dakikada güldü

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Karadeniz Ereğli Belediyespor'u konuk eden 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı, son dakikada bulduğu golle 3 puanı alan taraf oldu.

20212022 Türkcell Kadınlar Süper Lig sezonunun açılış maçında sahasında Karadeniz Ereğli Belediyespor'u konuk eden 1207 Antalyaspor, son dakikada bulduğu golle 3 puanı alan taraf oldu. Zeytinköy 3 nolu sahasında oynanan karşılaşmanın galibiyet golü yeni transfer Gifty Assifuah'tan geldi.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında beklenen oyunu sergileyemeyen ev sahibi ekip, ikinci yarıda oyun üstünlüğünü ele geçirdi ve müsabakanın sonlarına doğru yeni transfer Gifty Assifuah'ın ayağından bulduğu golle altın değerinde 3 puanı alan taraf oldu. Sezonun ilk haftasını kayıpsız geçen 1207 Antalyaspor, önümüzdeki hafta Fenerbehçe'ye konuk olacak.

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