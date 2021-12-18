Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Alanyaspor, sahasında Adana Demirspor’a 31 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Yunus Akgün’ün pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Bjarnason, savunma oyuncularını geçtikten sonra vuruşunda top ağlarla buluştu. 13

67. dakikada Efacan Karacan’ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Novasi’nin gelişine vuruşu kalecide kaldı.

71. dakikada Vargas’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bjarnason’un şutunu kaleci ayaklarıyla çıkardı.

89. dakikada Belhanda’nın ceza yayı üzerinden sert şutu yandan auta gitti.



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Bahattin Duran xx, Murat Altan xx

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı x, Tayfur Bingöl x (Babacar dk. 58 x), Umut Güneş xx, Awaziem x, Novais xx (Leroy Fer dk. 77 x), Fatih Aksoy x (Ahmet Ildız dk. 58 x), Juan Fran x, Mevlja x, Efecan Karaca x (Candeias dk. 88 ?), Davidson x (Eduardo dk. 77 x), Diedhiou xx

Yedekler: Marafona, Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Efkan Bekiroğlu, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xx, Tayyip Talha Sanuç xx, Samet Akaydın xx, Stambouli xx, Kaan Kanak xx, Yunus Akgün xxx (Akintola dk. 68 x), Bjarnason xxx (Belhanda dk. 88 ?), Vargas xxx (Sylvanus dk. 80 ?), Gökhan İnler xxx, Balotelli xxx (Assombalonga dk. 68 x)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Semih Güler, İzzet Çelik, Castro, Tarık Çamdal, Rassoul

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Vargas (dk. 26), Balotelli (dk. 43), Bjarnason (dk. 51) (Adana Demirspor), Diedhıou (dk. 30)(Alanyaspor)

Sarı kartlar: Tayfur Bingöl, Awaziem (Alanyaspor), Balotelli (Adana Demirspor)

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