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Montella: "3 puan için mutluyuz" Adana Demispor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Zor bir deplasmandan 3 puan aldığımız için mutluyuz"

İHA

Montella: "3 puan için mutluyuz" Adana Demispor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Zor bir deplasmandan 3 puan aldığımız için mutluyuz"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, zor bir deplasmandan 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını kaydetti.
Süper Lig’in 17. haftasında Adana Demirspor deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor’u 31 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Montella, zorlu bir deplasmandan 3 puanla döndükleri için mutlu olduklarını söyledi. Oyunun geneline bakıldığı zaman maçı erken bitirebilecek pozisyonları yakaladıklarının altını çizen Montella, “Puan olarak üstümüzde olan bir takımız yendiğimiz için yeniden söylüyorum çok mutluyum. Çok bir deplasmandı. Takım savunmada şut vermedi. İstediğimizi aldık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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