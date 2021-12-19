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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muratpaşa’da hastaların bakımları evden çıkmadan yapılıyor

İHA

Muratpaşa’da hastaların bakımları evden çıkmadan yapılıyor

Muratpaşa Belediyesi Evde Sosyal Hizmet Merkezi hasta, engelli, yatalak ve yaşlıların banyo, tırnak kesimi, tıraş gibi kişisel bakımlarını yapıyor. Hasta babasının sakal tıraşı gibi günlük bakımları sağlanan Ufuk Zümrüttaş, “Burada şefkat, sevgi, hoşgörü var. Bunlar bizim için çok değerli” dedi.
Muratpaşa Belediyesi’nin Evde Sosyal Hizmet Merkezi, 2015’te kuruldu. Merkez, hasta, engelli, yatalak ve yaşlıların banyo, tırnak kesimi, tıraş gibi kişisel bakımlarını yapıyor. Bunun yanı sıra ihtiyacı olanlara pansuman, enjeksiyon benzeri tıbbi destek sağlıyor. Bir doktor, 2 hemşire, 4 acil tıp teknisyeni ve teknikeri, hasta bakım personeli, berber, kuaför ve 3 ambulansı bulunan merkez hasta nakil hizmeti de veriyor. Evde Sosyal Hizmet Merkezi, kasım ayı içinde 77 poliklinik muayenesi, 362 evde bakım hizmeti ve 241 hasta nakil hizmeti gerçekleştirdi.

“Çok memnun kaldık”
Merkez düzenli ziyaretlerinden birini Kızılsaray Mahallesi’nde Nebahat Onaran’a gerçekleşiyor. Sağlık durumu yakından takip edilen Onaran’ın hemşire ziyaretinde, tansiyonu ölçüldü, gerekli kontrolleri yapılıp not edildi. Uzun süredir annesinin yanlarında olduğunu anlatan Nükhet Aşçı, “Çok şükür, mutlu ve huzurlu bir yaşlı. Evde bakım hizmetlerinden bir arkadaşım vasıtasıyla haberdar oldum. Çok memnun kaldık. Hastaneye gidip gelişlerimizde çok yardımcı oldular. Evimizden alıp evimize kadar bıraktılar. Kontrollerimiz aynı şekilde” diye konuştu.

“Güler yüzlü ve ilgililer”
Onaran’ın kontrolleri yapılırken diğer bir ekip ise Bahçelievler Mahallesi’nde Fethi Ediz’in evindeydi. Burada merkezin berberi, Ediz’i tıraş etti ardından sağlık kontrolleri yapıldı. Ediz’in kızı Ufuk Zümrüttaş, “Allah razı olsun. Ne zaman arasak her türlü hizmet veriliyor” dedi. İhtiyacı olan herkesin bu hizmete ulaşabiliyor olmasının ayrıca önemli olduğunu belirten Zümrüttaş, “Her defasında gelen ekip hem güler yüzlü hem de çok ilgiliydi. Burada şefkat, sevgi, hoşgörü var. Bunlar bizim için çok değerli” dedi.

“Turunç Masa’ya ulaşmak yeterli”
Belediye Başkanı Ümit Uysal, merkezin kurulduğu günden bu yana binlerce insana ulaştığını, on binlerce işlem gerçekleştirdiğini söyledi. Yoğun ve etkin bir hizmet verdiklerini dile getiren Başkan Uysal, pandemide uygulanan tam kapanma ve sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde merkezin önemli bir boşluğu doldurduğunun altını çizdi. Başkan Uysal, “Bu hizmetlerimizden yararlanmak için komşularımızın Turunç Masa’mıza ulaşması, araması yeterli” dedi.

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