Kumluca yaylalarında kar sevinci

Örtü altı sebze ve narenciye üretimin merkezlerinden Antalya’nın Kumluca ilçesinde yaylalara kar yağdı. Yağan kar, bölge halkı tarafından su kaynaklarına yarar sağlayacağı için sevinçle karşılandı.

Kumluca İlçesinin Karagöl, Altınyaka ve Söğüt Cuması Yaylalarında dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca aralıklarla devam etti. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşan Kumluca İlçesi Kuzca Mahallesi sınırları içindeki Söğüt Cuması yaylasında Mahalle Muhtarı Ali Okur, telefonuyla çektiği görüntü ve fotoğrafları paylaşıp herkesi kar keyfini çıkarmak için yayla davet etti.



“Su kaynaklarımız beslenecek”

Kuzca Mahalle Muhtarı Ali Okur, "Kar demek bereket demek, Kar demek su demektir. Çok şükür kar yağdı. Su kaynaklarımız beslenecek. Çünkü Söğüt Cuması yöre halkının en çok tercih ettiği bir yaylasıdır. Bu yüzden suya ihtiyacımız var. İnşallah devam eder. Herkesi kar keyfini yaşamak için Söğüt Cuması yaylasına bekliyorum" dedi.

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