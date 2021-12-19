Manavgat'ta dolu yağışı



Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı ile de her yer beyaza büründü.

Meteoroloji'nin pazar günü aralarında Manavgat'ın da olduğu Antalya'nı doğu ilçelerinde olacağını duyurduğu şiddetli yağış ve fırtına, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde 20 dakika kadar süren dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü. Dolu tanelerinin fındık büyüklüğünde olduğu görüldü.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA

2021-12-19 12:43:25



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