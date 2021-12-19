Yağan dolu Manavgat’ı beyaz örtüyle kapladı Çocuklar, yağan dolu ile ‘top’ yapıp oynadı

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde etkili olan dolu yağışı ilçeyi beyaz örtüyle kapladı. Çocuklar, oyun parklarında doludan top yapıp kar gibi oynadı.

Manavgat’ta dün geceden beri etkili olan yağmur ve dolu yağışı günlük hayatı olumsuz etkilerken, birçok cadde, sokak ve ev sular altında kaldı. Beyaz örtüyle kaplanan ilçedeki bazı oyun parklarında çocuklar yağan doludan ‘top’ yapıp gönüllerince eğlendi.

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