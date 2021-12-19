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Alanya'da hortum korkuttu Kıyıya yakın mesafede çıkan dev hortum, birkaç dakika etkisini sürdürdükten sonra gözlerden kayboldu

İHA

Alanya'da hortum korkuttu Kıyıya yakın mesafede çıkan dev hortum, birkaç dakika etkisini sürdürdükten sonra gözlerden kayboldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde denizde çıkan hortum, vatandaşları tedirgin etti. Kıyıya yakın mesafede çıkan hortum, birkaç dakika sonra gözlerden kayboldu.
Bugün öğlen saatlerinde İncekum Mahallesi açıklarında denize doğru uzanan büyük bir hortum çıktı. Kıyıya çok yakın mesafede bulunan hortum, aşırı rüzgar ve yağmurla birlikte etkisini birkaç dakika sürdürebildi. Hortum, bir süre sonra kıyıya ulaşamadan kayboldu. Muhteşem doğa olayı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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