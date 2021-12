14 yaşındaki Elif’ten uluslararası müzik yarışmalarında birincilik Dubai’de düzenlenecek ödül törenine katılacak 100 çocuk arasına girmeye hak kazandı

Antalya’da yaşayan 14 yaşındaki keman sanatçısı Elif Su Eroğlu, İngiltere’de düzenlenen World Classical Music Awards yarışması ve İspanya’da düzenlenen Fiestalonia Milenio Talents of Europe yarışmasında birincilik ödülleri aldı.

Antalya Konyaaltı Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Elif Su Eroğlu, İngiltere’de düzenlenen World Classical Music Awards yarışmasında kendi yaş grubunda kemanıyla Çinli rakibiyle beraber 1. Gold Award birincilik ödülünü kazandı. Ayrıca, İspanya’da düzenlenen Fiestalonia Milenio Talents of Europe yarışmasında 1.'lik ödülünü alarak, 2022 Mayıs ayında İspanya’da düzenlenecek olan Sea Sun Festivali'ne katılım bursu almaya hak kazandı.

Elif, Aralık ayında kazandığı bu iki birincilik ödülüyle, uluslararası müzik yarışmalarında 11 kez birincilik olmak üzere ülkemize toplam 14 ödül kazandırmış oldu.



“Başarılı 100 çocuk listesine girdi”

Eroğlu, bunların yanı sıra dünya genelinde başarılı çocukları belirleyen bir girişim olan Global Child Prodigy Awards tarafından 2022 yılında Dubai’de düzenlenecek ödül törenine katılacak 100 çocuk arasına girmeye hak kazandı. Global Child Prodigy Awards (GCPA) her sene dünya genelinde spor, müzik, teknoloji, bilim, inovasyon, astronomi, eğitim gibi 48 farklı kategoride binlerce başvuru arasından 15 yaş altında beceri göstermiş 100 çocuğun yer aldığı “Global Child Prodigy Awards” isimli bir listeden oluşuyor. Listedeki 100 çocuğun başarılarının yer aldığı ve ülkelerinin tanıtımının yapıldığı bir kitap çıkartılarak dünyanın önemli kitapevlerinde yayınlanıyor. Aynı zamanda önemli bir tanıtım aracı olan bu kitaba, bu sene Türkiye’den Antalyalı kemancı Elif Su Eroğlu girdi. Şubat 2022’de Dubai’de gerçekleşecek bir etkinlikle ödülü kazanan çocuklar kamuoyuna tanıtılacak.



“6 yaşında başlayan müzik yolculuğu”

6 yaşındayken arkadaşını sahnede keman çalarken gördükten sonra kemana ilgi duymaya başlayan Elif Su Eroğlu, “Ailem beni her cuma günü Senfoni Orkestrasının konserlerine götürmeye başladı, Dania öğretmenimden keman dersi almaya başladıktan sonra ise kemanın hayatımın bir parçası olacağını anlamıştım, kemanın sesini çok seviyorum, beni çok duygulandırıyor aynı zamanda sahnede çok estetik duruyor, yeni bir yıla girerken bu son ödülle beraber, 2021 yılında hazırladığım kayıtları gönderdiğim üç yarışmadan üç birincilik derecesi almak ve GCPA ‘Başarılı Çocuklar Listesine’ girmek ailem ve ülkem adına beni çok sevindirdi ve gururlandırdı” dedi.



“Yarışmalar beni motive ediyor”

Girdiği müzik yarışmalarının kendisini motive ettiğini belirten Eroğlu, “Diğer ülkelerden katılan yaşıtlarım ile rekabet içerisinde olmak, başarılı olma yolunda beni teşvik ediyor, ayrıca yıl içerisinde keman öğretmenimle yaptığım çalışmaların, dünyanın farklı ülkelerinin jürileri tarafından değerlendirilerek derece almam da gelecek çalışmalarım için beni motive ediyor. Aldığım dereceler benim için çok değerli ama dereceden çok bu yarışmaların bana kattığı deneyim ve tecrübeler daha önemli” diye konuştu.



Antalya Piyano Festivali

Antalya Piyano Festivali’nde sahneye çıkacağını belirten Eroğlu, “24 Aralık tarihinde 21. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde 'Genç Yetenekler' kategorisinde Antalya Devlet Senfoni Orkestrasında sahneye çıkacağım. Sabırsızlıkla ve heyecanla cuma gününü bekliyorum” dedi.



“Her çocuk enstrüman çalmalı”

Enstrüman çalmanın birçok yararını gördüğünü söyleyen Eroğlu, “Notalar matematikle çok bağlantılı o yüzden sayısal derslerimin gelişmesinde müziğin çok yararını gördüm. Ayrıca sahnede keman çalmak beni sosyal olarak da çok geliştirdi. Bu yüzden her çocuğun bir enstrüman çalmasını çok istiyorum. Müzik ile uğraşan insanların daha zeki ve daha iyi bir insan olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.



“14 uluslararası ödül kazandı”

7 yaşında Dania Kainova’dan keman dersleri almaya başlayan Elif Eroğlu, kısa sürede gösterdiği gelişimin ardından katıldığı ABD, Almanya, Bulgaristan, İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Kazakistan, Polonya, Sırbistan, Ukrayna’da düzenlenen uluslararası müzik yarışmalarında 11 kez 1.'lik olmak üzere Türkiye’ye toplam 14 ödül kazandırmış oldu. Elif, Alexander Markov, Prof. Ani Schnarch, Artur Kaganovskiy, Prof. Cihat Aşkın, Fedor Rudin, Flavio Maddoni, Igor Pikayzen, Prof. Ithzak Rashkovsky, Tuncay Yılmaz, Prof. Vadim Voyler’in masterclass’larına katıldı.



Solist olarak sahne aldı

Almanya, İtalya ve Bulgaristan’da gala konserlerine çıkan, KKTC ve Türkiye’nin farklı şehirlerinde 40’ın üzerinde konser ve resital veren Eroğlu, Adana/Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ve Ankara/Başkent Orkestrası ile solist olarak sahne aldı.



“Okullarda resital veriyor”

Aynı zamanda Ankara/Agora Gençlik Senfoni Orkestrası ve İstanbul/Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası üyesi olan Elif Su Eroğlu, her çocuğun bir enstrüman çalması hedefiyle, ilköğretim okullarında resitaller vererek sosyal sorumluluk çalışmaları sürdürerek Dania Kainova ile akademik keman çalışmalarına devam ediyor.

