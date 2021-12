Antalya’da vatandaşların 12 ay karavan tatili kıskandırıyor Antalya, kış aylarında da karavanlıların gözdesi oldu Almanya'da yaşadıkları evi kapatıp eşi ile birlikte karavanla Türkiye'ye geldiler Ev hayatını monoton buldular, soluğu karavanla Antalya'da aldılar

Turizm kenti Antalya’da karavan ile tatil kış aylarında da devam ediyor. Vatandaşlar, her türlü donanıma sahip araçlarında tatil yapıyorlar.

Antalya'nın Serik ilçesi karavancıların en çok tercih ettiği bölge oldu. Serik ilçesine bağlı Boğazkent mahallesinde Serik belediyesine ait plajda bulunan karavan bölgesine yurt içi ve yurt dışından birçok karavancıların uğrak yeri oldu. Özellikle kış aylarında güney bölgeleri tercih eden karavancılar, günlük yaşamlarında bir evde bulunan her türlü donanıma sahip araçlarda yaşıyorlar. Kış aylarında soğuktan etkilenmemeleri için kullanabilecekleri başta ısıtma sistemi olmak üzere bir çok ev eşyasını içerisinde bulunduran araçlarda tatil yapma imkanı buluyorlar. Birçok aile yaşadıkları evleri kiraya verip gerek yurt dışından ve yurt içinden karavan hayatını tercih ediyor.



“Almanya'daki evi kapattık ve yola çıktık”

Almanya'da yaşadıkları evi kapatıp eşi ile birlikte karavanla Türkiye'ye geldiklerini belirten Aycan Satıroğlu, "Ev hayatı monoton geçiyor. Karavan hayatında işimiz bitiyor mu tabi ki bitmiyor. Her zaman ki gibi sabah kahvaltısı temizlik işleri yapıyoruz. Niyetimiz artık yılın 12 ayı karavanda yaşamak. Almanya'daki evi kapattık ve yola çıktık. Hayırlısıyla bütün seneyi Türkiye'de geçirmeyi istiyoruz. Tabi ki güney taraflarında. Çünkü soğuk havayı sevmiyoruz. Böyle havalarda pek sıkıntı yaşamıyoruz. Nedeni araçta kalorifer, sıcak su sistemi, mutfak eşyaları, banyosu ile birlikte her şey mevcut. Tabi ki karavan hayatı genelde dışarda geçiyor. Soğuk havalarda iyi giydiğiniz zaman sorun olmuyor. Karavan hayatına alıştığınız zaman bir daha evde kalamadığımızı fark ettik o yüzden evi kapattık. Bize 1+1 yetiyor, artıyor bile" diye konuştu.



“Hemen karar verdim ve evleri kiraya verdim”

Özel aracını park edecek yer bulamadığı için evlerini kiraya vererek, karavan hayatına geçtiklerini anlatan İlhan Yıldız, "2019 yılında arabamı park edecek yer bulamadım. O bölgede kalan karavancılarla samimi olduk, tanıştık. Baktım ki karavan hayatı benim yaşantıma da uyuyor. Hemen karar verdim ve evleri kiraya verdim. Güzel bir araç aldık ve kafamıza göre yaptırdık. Evin konforunu araca taşıdık. Çünkü devamlı burada karavanda yaşadığımız için çok önemli. Karavanımızda internet, televizyon, ısıtma sistemi, banyo, tuvalet aklınıza gelebilecek her şey var" dedi.



“Araçta günlük yaşantı için bütün ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek şeyler mevcut”

Ailesiyle birlikte Çek Cumhuriyeti'nden Türkiye’ye tatile gelen Jan Liskovec, "Eşim ve çocuğum ile birlikte karavanla Avusturya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan'a gittik. Şimdi de Türkiye'deyiz. Bizim için karavan hayatı çok güzel. Çünkü araçta günlük yaşantı için bütün ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek şeyler mevcut. Bu mevsimde benim ülkem hava çok soğuk ama Türkiye'de özellikle burada hava sıcak. Bu bölgede deniz var ve alışveriş yapabileceğiniz her yer çok yakın o yüzden burada yaşamak güzel" şeklinde konuştu.

