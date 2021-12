Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesinden orman gözlemleri ve sel olayları konusunda uluslararası atılım

Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nusret Demir, Avrupa Birliği COST Programı kapsamında 'CA20118Threedimensional forest ecosystem monitoring and better understanding by terrestrialbased technologies' isimli aksiyona Türkiye’yi temsilen Yönetim Komitesi (MC) üyesi olarak atandı.

Her aksiyonda, başta Avrupa olmak üzere her ülkenin iki üye ile temsil edildiği komitede ayrıca Harran Üniversitesi’nden Dr. Nizar Polat bulunuyor. 2025 sonuna kadar devam edecek ve Avrupa Birliği tarafından fon sağlanacak bu aksiyonla birlikte, uzaktan algılama ve yerden elde edilen farklı verilerle orman ekosisteminin daha iyi anlaşılması için ortak bir araştırma vizyonu ve işbirliği ile araştırma faaliyetleri gerçekleştirilecek.



Destek almaya hak kazandı

Doç. Dr. Nusret Demir, ayrıca Manchester Üniversitesinden Dr. Doğuşhan Kılıç ve Su Politikaları Derneğinden Dr. Fulya Aydın Kandemir ile birlikte uzaktan algılama konusunda dünyada öncü kuruluşlardan olan ISPRS (Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği) tarafından her yıl belirli sayıda araştırmacılara sağlanan Eğitimde Kapasite Geliştirme için Bilimsel İnisiyatif programı kapsamında "Collaborative Analysis Of Flooding Events With Processing Of Earth Observation Datasets (Yer Gözlemi Veri Setleri ile Sel Olaylarının İşbirlikçi Analizi" isimli proje ile destek almaya hak kazandı.



“Ana tema Bozkurt seli”

Ana tema olarak Kastamonu Bozkurt seli afetinin seçildiği, yürütücülüğünü üstlendiği bu proje ile dünyada sel riski ve hasarlarının analizleri konusunda çalışan akademisyenleri bir araya getirmeyi amaçlayan Demir, bir sene sürecek bu proje kapsamında Akdeniz Üniversitesi’nde düzenlenecek çalıştayla, bu konuda çalışan bilim insanlarını ve öğrencileri Antalya’da ağırlayacak. Bu projenin çıktıları ile de Antalya ve bölgede sıklıkla karşılaşılan sel probleminin önlenmesi ve hasarların belirlenmesi konusunda, bir yol göstermesi hedeflenmekte.

