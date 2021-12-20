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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muratpaşa’nın Sultanları, Altınoluk’u mağlup etti

İHA

Muratpaşa’nın Sultanları, Altınoluk’u mağlup etti

Muratpaşa Belediyespor, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde ilk yarıyı lider tamamladı. Haftasonu, kendi evinde oynadığı Edremit Belediyesi Altınoluk maçından 31’lik setlerle galip ayrılan Muratpaşa’nın Sultanları, ilk yarıyı 27 puanla tamamladı.
Muratpaşa Belediyespor, bu sezon ilk kez mücade ettiği Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde ilk yarıyı 27 puanla lider tamamladı. Kendi evinde hiç kaybetmeyen Muratpaşa’nın Sultanları, ilk yarının son hafta maçında kendi evinde Edremit Belediyesi Altınoluk’u misafir etti. 4. setin adeta nefesleri kestiği karşılaşmadan Muratpaşa, 31’lik setlerle galip ayrıldı.
Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada ilk set, 2521 Edremit Belediyesi Altınoluk’un üstünlüğüyle geçildi. 2. sette oyuna ağırlığını koyan Muratpaşa’nın Sultanları, seti 2518 alarak durumu eşitledi. 3. setin Muratpaşa’nın 2522 üstünlüğüyle geçildiği maçta 4. set nefes kesti. Set, 30 sayıya uzarken maç sayısı Muratpaşa’da Ayşe Çürük’ün bloğuyla geldi. Karşılaşmanın ardından maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Aybüke Güldenoğlu “ Çok önemli bir maçtı. İlk yarıyı lider olarak tamamladık. Böyle devam etmesini diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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