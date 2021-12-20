‘Venera Ensemble’ konseri DOB’da

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 23 Aralık Perşembe akşamı saat: 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde ‘Venera Ensemble’ konserini gerçekleştirecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları mezzo soprano Gülçin Gültekin, viyolonsel sanatçısı Veronika Yeliz Efe ve arp sanatçısı Senem Çine’den oluşan ‘Venera Ensemble’ adını Göbeklitepe’den Eski Yunan kültürüne, Mezopotamya’dan uzak doğuya kadar çağlar boyu birçok sanatçıya esin olmuş Venüs gezegeninden alıyor.

Müzik düzenlemeleri Serkan Akbıyık’a ait olan konserde Serkan Akbıyık’ın My Beatiful Woman ve Rüya, A. Piazzola’nın Oblivion, G.Bizet’in Carmen operasından Habanera ve Sequidilla aryaları, G. Cinquetti’nin La Spagnola ile Yemen Türküsü üç kadın sanatçının duyarlılığından süzülüp sanatseverler ile buluşacak.

Fiyatları 25 ile 40 TL arasında olan konserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki opera gişelerinin yanı sıra biletini al internet adresinden de temin edilebilecek.

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