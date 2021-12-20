Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da kurulan Inter Academy ile çocuklar hem futbol, hem İngilizce öğreniyor

DHA

Antalya'da kurulan Inter Academy ile çocuklar hem futbol, hem İngilizce öğreniyor


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)DÜNYA devi futbol kulübü Inter'in futbol okulu Inter Academy, Antalya'da kuruldu. Akademide çocuklar futbolun yanı sıra haftada 80 dakika İngilizce eğitimi alırken, diyetisyen eşliğinde beslenme programı da çıkarılıyor.
İtalya Seria A ekiplerinden Inter, oyuncu yetiştirdiği Inter Academy'lerden birini Serkan Çeri ve TSSFC yatırımıyla Antalya'da açtı. Antalya'da ilk olan 6-17 yaş arası gençlerin hem futbol hem de haftada 80 dakika İngilizce eğitimi aldığı akademide, sporcular eğlenerek öğreniyor. Futbol antrenmanlarının yanında çocuklara sosyal hayatlarında başarılı ve sağlıklı olabilmeleri için diyetisyen tarafından beslenme programı hazırlanırken, psikolojik destek de sağlanıyor.
Inter Academy yöneticilerinden Ümmühan Akbulut, "TSS Turizm olarak yeni hizmet verdiğimiz bir kolumuz. Antalya'da İngilizce eğitimi, diyetisyen ve psikolojik destek veren tek futbol okuluyuz. 6-17 yaş arasındaki çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Yurtiçi ve yurtdışında kamp olanakları sağlıyoruz. Bize katılmak, izlemek isteyen öğrencilerimizi misafir ediyoruz. İstedikleri takdirde deneme antrenmanlarına katılabilirler" dedi.
Antrenörlerin neredeyse birebir eğitim verdiğini belirten Akbulut, "Öğrencilerimiz burada neredeyse birebir, 6'şar kişilik gruplar halinde eğitim alıyor. İngilizce dersleri uygulamalı ve motivasyonu artıran, çocukların iyi beslenmelerine olanak sağlayan eğitim veriyoruz. Futbol aşamasına gelindiğinde çocuklar hazır bir şekilde, eğlenceli bir ortamdan futbol ortamına daha motive olarak çıkıyor. Antrenörlerimiz birebir eğitim verir gibi ilgileniyor" diye konuştu.
Öğrencilerin aileleriyle de fikir alışverişi yapmaya çalıştıklarını belirten Akbulut, "Ailelerimizin tercih etmelerinin en büyük sebebi ise çocukların antrenman öncesinde aldıkları İngilizce eğitimi oluyor. Burada da temel eğitimin yanı sıra futbolla ilgili terimler öğreniyorlar. Antrenörlerimiz yine çocuklarımızın seviyesine inerek, onları yaş ve fiziki olarak gruplarına ayırarak onları denkleyerek çalıştırıyor. Ailelerimizle de fikir alışverişi yapmaya çalışıyoruz. Onları Inter Academy'nin işleyişine denkleyecek şekilde uygulamaya çalışıyoruz" dedi.
Kurumda İngilizce eğitimi veren Yasemin Arslan, küçük yaş grubu olduğu için İngilizce altyapısı olan ve olmayan çocuklar olduğunu söyledi. Arslan, "Olan ve olmayan çocuklar için bir ortak nokta bulmaya çalışıyoruz. Sanat aktiviteleri ile İngilizceyi bağlayarak eğitim vermeye çalışıyoruz. Eğlenmeden öğrenemiyorlar. Öncelikle küçük futbol terimleri ile kelime tekrarına dayalı çalışıyoruz. Oyunlar oynuyoruz, resim yapıyoruz ama İngilizce konuşuyorum" diye konuştu.
Çocuklara sağlıklı beslenmenin önemini, nasıl sağlıklı beslenmeleri gerektiğini anlattıklarını söyleyen Diyetisyen Gül Şaldıran, "Geldiğimiz noktada sağlıklı beslenmenin, yaşam kalitesi için ne kadar önemli olduğu ortada. Bunu çocukluk yaşta öğrenmelerini istiyoruz. Spor bir disiplin işi, sağlıklı beslenmeyi de bir disiplin halinde öğrenmelerini sağlıyorum. Genel beslenme kuralları, nelere dikkat etmeleri gerekiyor, çocukların sağlığını kötü etkileyen beslenmelerin neler olduğunu konuşuyoruz" dedi.
Çocukları yaş ve fizik olarak gruplara ayırdıklarını söyleyen antrenör Engin Can Uğurlu, "Inter Academy'de 6-17 yaş arkadaşlarımıza hem grupsal hem bireysel olarak futbolu eğlenceli bir şekilde öğretmeye çalışıyoruz. Çocuklar gelsin burada futbol oynasın, koşsun gözüyle değil de aynı zamanda hem disiplinli olmayı, sorumluluk almayı hem de barış içerisinde birbirleriyle arkadaş olmayı öğretiyoruz. Ders ile futbolu birleştirip farklı aktiviteler çıkarıyoruz" dedi.
Antrenörlerden Furkan Kalkan, "Inter Academy'de çocuklarla beraber farklı antrenmanlar yapıyoruz. Öncesinde beslenme ve İngilizce eğitimlerini de burada alıyorlar. Gerek kondisyon anlamında gerek taktik anlamında Inter standartlarında bir antrenman uyguluyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenmandan görüntüler
-Çocuklardan detaylar
-Çocukların antrenör eşliğinde antrenman yapmaları
-Çocuklardan yakın plan detay
-Çocukların oynarken ayaklarından topla oynamaları yakın plan detay
-RÖP1:İngilizce öğretmeni Yasemin Arslan
-RÖP2:Diyetisyen Gül Şaldıran
-RÖP3:Ümmühan Akbulut
-RÖP4:Antrenör Engin Can Uğurlu
-RÖP5:Antrenör Furkan Kalkan
-İngilizce dersinden görüntüler
-DetaylarHABER: Semih ERSÖZLERKAMERA: Burak YALMAN /ANTALYA, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-12-20 11:26:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

70 yıllık traktörlerle nostaljik tur
YEREL HABERLER 70 yıllık traktörlerle nostaljik tur
Doğa sever tır sürücüsünden geriye ayı beslerken çektiği görüntüler kaldı Yakınlarının ulaşamadığı tır şoförü 12 saatlik arama sonunda ormanda ölü bulundu Sürücünün cenazesi yağmur altında yapılan operasyonla bulunduğu yerden çıkartılabildi
YEREL HABERLER Doğa sever tır sürücüsünden geriye ayı beslerken ...
‘Venera Ensemble’ konseri DOB’da
YEREL HABERLER ‘Venera Ensemble’ konseri DOB’da
Kaş'ta vizyon proje tanıtımı
YEREL HABERLER Kaş'ta vizyon proje tanıtımı
Kavşaktaki kaza ölümle sonuçlandı
YEREL HABERLER Kavşaktaki kaza ölümle sonuçlandı
Muratpaşa’nın Sultanları, Altınoluk’u mağlup etti
YEREL HABERLER Muratpaşa’nın Sultanları, Altınoluk’u mağlup etti
Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesinden orman gözlemleri ve sel olayları konusunda uluslararası atılım
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesinden orman ...
Çocuklar için bot ve mont çağrısı
YEREL HABERLER Çocuklar için bot ve mont çağrısı
Antalya’da vatandaşların 12 ay karavan tatili kıskandırıyor Antalya, kış aylarında da karavanlıların gözdesi oldu Almanya'da yaşadıkları evi kapatıp eşi ile birlikte karavanla Türkiye'ye geldiler Ev hayatını monoton buldular, soluğu karavanla Antalya'da aldılar
YEREL HABERLER Antalya’da vatandaşların 12 ay karavan tatili ...
14 yaşındaki Elif’ten uluslararası müzik yarışmalarında birincilik Dubai’de düzenlenecek ödül törenine katılacak 100 çocuk arasına girmeye hak kazandı
YEREL HABERLER 14 yaşındaki Elif’ten uluslararası müzik ...
KADES uygulamasının hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çeken jandarma personelinin duyarlılığı takdir topladı
YEREL HABERLER KADES uygulamasının hayat kurtarıcı olduğuna dikkat ...
Şömine bacasından çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Şömine bacasından çıkan yangın korkuttu
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı Karayolları ekipleri yolun trafiğe açık tutmak için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
YEREL HABERLER Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 ...
Kemer´de kayıp olan kişi, ölü bulundu
YEREL HABERLER Kemer´de kayıp olan kişi, ölü bulundu
Sürücülere korku dolu anlar yaşatan hortum güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Sürücülere korku dolu anlar yaşatan hortum güvenlik ...
57 jandarma personelinin aradığı şahıs ölü bulundu
YEREL HABERLER 57 jandarma personelinin aradığı şahıs ölü bulundu
Kar yağışında etkilenen hayvanların yardımına jandarma koştu
YEREL HABERLER Kar yağışında etkilenen hayvanların yardımına ...
Asırlık metruk bina alev alev yandı, vatandaş isyan etti Sık sık yangınlar ile gündeme gelen tarihi mahallede asırlık metruk evde yangın çıktı Mahalle sakini bir vatandaş: “Yazık oluyor, tarihi yakıyorlar”
YEREL HABERLER Asırlık metruk bina alev alev yandı, vatandaş isyan ...
Alanya yaylalarında ‘fiber’ altyapı çalışması
YEREL HABERLER Alanya yaylalarında ‘fiber’ altyapı çalışması
Büyükşehir’in karla mücadelesi başladı Akseki’de karla kaplı yollar greyder ile temizlendi
YEREL HABERLER Büyükşehir’in karla mücadelesi başladı Akseki’de ...
Konyaaltı yaylalarında, karla kaplanan yollar açılıyor
YEREL HABERLER Konyaaltı yaylalarında, karla kaplanan yollar ...
Antalya’da korku dolu anlar Denizden karaya doğru ilerleyen hortum, karayolunda seyir halindeki vatandaşları korkuttu
YEREL HABERLER Antalya’da korku dolu anlar Denizden karaya doğru ...
Akseki’de 12 mahallede kar yağışı önlemi
YEREL HABERLER Akseki’de 12 mahallede kar yağışı önlemi
Antalya'dan sebze meyve yükleyip yola çıkan tırların bekleyişi sürüyor Kar kalınlığı 1 metreyi aştı, tırlara yol kapandı
YEREL HABERLER Antalya'dan sebze meyve yükleyip yola çıkan tırların ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.