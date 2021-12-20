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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muratpaşa Yılbaşı Çarşı’da 45 stant yer alacak

İHA

Muratpaşa Yılbaşı Çarşı’da 45 stant yer alacak

Muratpaşa Belediyesi’nin yeni yıl klasiği haline gelen Yılbaşı Çarşı, bu yıl Antalya’nın dört bir yanından kadın kooperatifleriyle birlikte düzenleniyor. 45 standın yer alacağı Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda, kooperatifler hem kendi ürünlerini satacak hem de stantları kiralayıp kooperatiflerine gelir elde edecek.
Muratpaşa Belediyesi’nin yeni yıl klasiği olan Yılbaşı Çarşısı’nı 22 Aralık Çarşamba açılıyor. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda kurulacak çarşı, 31 Aralık’a kadar açık kalacak.
Belediye Başkanı Ümit Uysal, pandemi nedeniyle geçen yıl Yılbaşı Çarşısı’nı açamadıklarını hatırlattı. Ama bir yandan şehre ruhunu veren etkinliklerin, şehrin alışkanlıklarını yok olmaması gerektiğinin de altını çizen Başkan Uysal, “Bu çerçevede, bu yıl Yılbaşı Çarşımızı, Antalya’mızın dört bir yanından kadın kooperatiflerinin katılımıyla açıyoruz” dedi.
Çarşamba saat 16.00’da açılacak Yılbaşı Çarşısı’nda 45 stant yer alacak. Her stant, el emeği ürünlerini tüketiciyle buluşturmak için çalışan kadın kooperatiflerine tahsis edildi. Kooperatifler, bu stantlarda hem kendi ürünlerini satacak hem de stantların belli bölümlerini kiralayıp kooperatiflerine gelir elde edecek. Muratpaşa Belediyesi Yılbaşı Çarşısı’nda birbirinden renkli hediyelik eşyalarla birlikte ev yapımı yiyecekler bulunacak.

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