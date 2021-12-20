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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASAT'tan Elmalı’da içme suyu çalışması

İHA

ASAT'tan Elmalı’da içme suyu çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerde başlattığı sağlıklı temiz içme suyu seferberliği Elmalı’da da tüm hızıyla sürüyor. Yuva, Kocapınar ve Kışla mahallelerinde eskiyen içme suyu hatlarını değiştiren ve yeni içme suyu hatlarını ilave eden ASAT ekipleri merkez mahallelerde alt yapı çalışmaları yapıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen içme suyu hattı çalışmaları kapsamında Elmalı’da dört mahallede toplam 5 bin 500 metre hat yenilendi. Ekipler şu ana kadar Yuva Mahallesi’nde bin, Kışla Mahallesi’nde 2 bin ve Yeni Mahalle’de bin metrelik hattı yeniledi. Kocapınar Mahallesi’nde ise mevcut içme suyu hattına eklenen bin 500 metrelik yeni hat ile özellikle yaz aylarında mahallelinin yaşadığı su sıkıntısı giderildi. Elmalı’da 7 mahallede toplamda 28 kilometrelik eskiyen içme suyu hattı değiştirilecek.

“Su sorunu ortadan kalktı”
Kocapınar Mahallesi Muhtarı Hasan Sarıkaya, yaz aylarında içme suyu sıkıntısı yaşadıklarını ifade ederek, “Kuraklıktan dolayı depomuza tankerlerle su taşımak zorunda kaldık. ASAT, cezaevi bölgesindeki su sondajından mevcut hattımıza bin 500 metre yeni hat çekerek, sorumuzu çözdü” dedi.

“Mağduriyet giderildi”
Salih Eryılmaz da mahallelerinde eskiden kendilerine yeten yer altı kaynaklarının kuraklık ve açılan kuyulardan dolayı yetmez hale geldiğine dikkat çekti. Hayvancılık ve tarımla uğraşan bir mahalle oldukları için ciddi sıkıntılar çektiklerini söyleyen Eryılmaz, “Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz daha fazla mağduriyet yaşamadan sorunları ortadan kaldırdı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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