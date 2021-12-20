30 dakikada iki mevsim yaşayan Antalyalılar karlı dağlara karşı kulaç attı Antalya’ya 30 dakika uzaklıkta bulunan iki mahallede kar yüksekliği 30 santimetre oldu Kar yağışı ile mahalleye giden vatandaşlar karın keyfini sürdü

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, turizm kenti Antalya’nın iki mahallesinde de etkili oldu. Kent merkezine 30 dakika uzaklıkta bulunan mahallelerde vatandaşlar kardan adam yapıp kar topu oynarken, bazı vatandaşlar Konyaaltı Sahili'nde karlı dağlara karşı kulaç atmanın keyfini sürdü.

Turizm kenti Antalya’da bir günde adeta iki mevsim bir arada yaşandı. Birçok ilde etkili olan kar yağışı Antalya’nın Kumluca ilçesi Söğütcuması ve Konyaaltı Üçoluk Mahallesinde de etkili oldu. İki mahallede yaklaşık 30 santimetre kar yağdı. Kar yağışını duyan onlarca Antalyalı iki mahalleye giderek doyasıya karda eğlendi. Bazı çocuklar ise kardan adam yaparak, kar topu oynadı.



Yükseklerde kar, sahilde deniz keyfi

Öte yandan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ise güneşli ve sıcak hava etkili oldu. Ünlü sahile gelen yerli ve yabancı vatandaşlar, bir yandan denize girerken diğer taraftan Beydağları'nda gözüken kara karşı kulaç atmanın keyfini sürdü. Hava sıcaklığının 16 derece, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte güneşli havanın cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor.



"Kardan adam yaptık, sucuk ekmek yaptık"

Kemer’den gelerek karın keyfini süren Merve Kurga, “Kar gece başlamış. Biz de öğlen saatlerinde geldik. Kardan adam yaptık, sucuk ekmek yaptık. Kar yağdı mı mutlaka buraya geliriz” dedi. Konyaaltı Sahili'nde denize girip balık tutan bir vatandaş, “Bugün diğer günlerden daha güzel. Özellikle Beydağları ve Saklıkent’te kar var. Biz burada denize girip balık tutuyoruz. Harika bir şey. Denize girdim su sıcaklığı iyi. 20 Aralık’ta böyle görüntü çok güzel” dedi.

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