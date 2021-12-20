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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya HEP’te Ad Scientific Index 2022 sevinci

İHA

Alanya HEP’te Ad Scientific Index 2022 sevinci

10 bin üniversite ve 1 milyon bilim insanının karşılaştırmalı verileri, AD Scientific Index 2022'te yayınlandı. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (HEP) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, “AD Scientific Index 2022 yılı Türkiye Bilim İnsanları Sıralaması”nda, ilk 3 binde yer alan bilim insanı oldu.

“Bilim insanlarının üretkenliğine katkı sunuyor”
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (HEP), Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, “AD Scientific 2022 İlk 10.000 Bilim İnsanı” listesinde yer alması ile ilgili görüşlerini paylaştı. Liste de yer almaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner; “Bu tür sıralamaların bilim insanını kendi bilimsel üretkenliğini mukayese edebilmesi ve özellikle genç bilim insanlarını daha fazla üretken olmaya teşvik etmesi açısından çok önemli olduğu düşüncesindeyim. Ben de uzun yıllardır yürüttüğüm idari görevlerimin yanında yaptığım akademik çalışmalar sonucunda böyle bir listede bulunmaktan şahsım ve üniversitem adına mutlu oldum” dedi.

“Bilimsel atıflara göre sıralama yapılıyor”
AD Scientific Index; iki Türk bilim insanı tarafından geliştirilen, bilim insanlarının Google Akademik sistemine kayıtlı ve açık bilgilerini kullanan bir sıralama sistemi olarak biliniyor. AD Scientific Index’te, toplam ve son beş yıla ait Hindex, i10 ve atıf sayıları göz önüne alınarak; bilim insanlarının üniversite, ülke, dünya ve branşlara göre sıralamaları yapılıyor.

“Ad Scientific Index 2022 nedir?”
200'e yakın ülke ve 10.000'den fazla üniversite verilerinin olduğu çalışma; Tarım ve Ormancılık, Sanat, Tasarım ve Mimarlık, İşletme ve Yönetim, Ekonomi ve Ekonometri, Eğitim, Mühendislik ve Teknoloji, Tarih, Felsefe, İlahiyat, Hukuk / Hukuk ve Hukuk Çalışmaları, Tıp ve Sağlık Bilimleri, Doğa Bilimleri ve Sosyal Bilimler ve bu ana kategorileri destekleyen 226 alt dalı kapsıyor. AD Scientific Index 2022’ye bilim insanlarının çalışma alanlarının yanı sıra, ilgi alanları da eklendi. Çalışma, üniversitelerin bilimsel partner bulma, bilimsel işbirliği çalışmalarına önemli katkılar sağlıyor. İndekslerin en kabul göreni H indeksi olarak biliniyor. Hindeksinin yüksek olabilmesi için, bir akademisyenin hem çok sayıda makale yayınlaması hem de makalelerine çok sayıda atıf yapılması gerekiyor.

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