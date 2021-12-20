Büyükşehir’den kooperatifçilik çalıştayı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’den kooperatifçilik çalıştayı

İHA

Büyükşehir’den kooperatifçilik çalıştayı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik günü nedeniyle ‘Tarımın Başkenti Antalya’da Coğrafi İşaretler ve Kooperatifler’ konulu çalıştay düzenliyor. Çalıştay’ın konuşmacıları arasında yer alan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Kadın Kooperatifleri Başkanı Meral Seçer, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.
Başkan Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma hamlesi doğrultusunda kooperatiflerin ve kooperatifçiliğin gelişmesine önem veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, ikinci kooperatifçilik çalıştayını düzenliyor. Antalya Ticaret Borsası, Antalya Tarım Konseyi ve Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı işbirliği ile düzenlenecek olan çalıştayda; ‘coğrafi işaretler ve tarımsal kooperatifler’, ‘tarımsal kooperatifler ve coğrafi işaretlerde başarı öyküleri’, ‘tarımsal kalkınmada tarımsal kooperatifler ve coğrafi işaretlerin önemi’ başlıklı oturumlar yer alacak.

“Seçer, Başkan Böcek ile bir araya geldi”
21 Aralık Salı günü Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek çalıştayda ‘Mersin’den Kadın Kooperatifi Yol Hikayesi’ başlıklı bir sunum yapacak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Kadın Kooperatifleri Başkanı Meral Seçer ve kooperatif yönetimi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Başkan Böcek’e kooperatiflere özellikle de kadın kooperatiflerine verdiği destek için teşekkür eden Seçer, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda örnek çalışmalara imza attığını söyledi. Seçer, Başkan Böcek ile bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu. Seçer daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer’i ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

8 yıldır gözlerini kırpamıyor, adeta kan ağlıyor Dans okulu açmak isterken ölümcül SSPE hastalığına yakalanan 30 yaşındaki genç, 8 yıldır göz kapaklarını kapatamadığı için gözleri kan çanağına döndü 3 yıl boyunca sadece çığlık attı, hiçbir doktor ve ilaç dindiremedi Gözüyaşlı fedakar annesi, oğluna bir bebeğe bakar gibi bakıyor, gözlerini yara bandıyla bantlayarak kapatabiliyor Anne Gülsüm Özçelik: "Anne demesi bana yetiyor. Onu duyamazsam dayanamam" Hiç umudumu kaybetmedim, hala umudum var. Ben onun ayağa kalkacağına inanıyorum" "3 yıl boyunca sadece çığlık atıyordu. Hiçbir doktor ve ilaç o çığlıkları dindiremedi"
YEREL HABERLER 8 yıldır gözlerini kırpamıyor, adeta kan ağlıyor Dans ...
Antalyasporlu yüzücülerden 5 madalya
YEREL HABERLER Antalyasporlu yüzücülerden 5 madalya
4 farklı ülkeden 6 sporcu Kemar'de ringe çıktı
YEREL HABERLER 4 farklı ülkeden 6 sporcu Kemar'de ringe çıktı
Konyaaltı'nda Çandır Fasulyesi Şenliği
YEREL HABERLER Konyaaltı'nda Çandır Fasulyesi Şenliği
Yeşilçam yolunda doğa yürüyüşü
YEREL HABERLER Yeşilçam yolunda doğa yürüyüşü
Alanya HEP’te Ad Scientific Index 2022 sevinci
YEREL HABERLER Alanya HEP’te Ad Scientific Index 2022 sevinci
Arabanın çarptığı köpek, ön tekerleğe sıkıştı İtfaiye ekipleri, talihsiz hayvanı aracın tekerleklerini sökerek kurtardı
YEREL HABERLER Arabanın çarptığı köpek, ön tekerleğe sıkıştı İtfaiye ...
30 dakikada iki mevsim yaşayan Antalyalılar karlı dağlara karşı kulaç attı Antalya’ya 30 dakika uzaklıkta bulunan iki mahallede kar yüksekliği 30 santimetre oldu Kar yağışı ile mahalleye giden vatandaşlar karın keyfini sürdü
YEREL HABERLER 30 dakikada iki mevsim yaşayan Antalyalılar karlı ...
FT Antalyaspor ile Kasımpaşa 21. randevuda
YEREL HABERLER FT Antalyaspor ile Kasımpaşa 21. randevuda
ASAT'tan Elmalı’da içme suyu çalışması
YEREL HABERLER ASAT'tan Elmalı’da içme suyu çalışması
Antalya-Konya karayolunda ulaşım normale döndü
YEREL HABERLER Antalya-Konya karayolunda ulaşım normale döndü
Kar sebebiyle kapanan yollarda zorlu mesai
YEREL HABERLER Kar sebebiyle kapanan yollarda zorlu mesai
Büyükşehir’den sokak hayvanlarına mama desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den sokak hayvanlarına mama desteği
Muratpaşa Yılbaşı Çarşı’da 45 stant yer alacak
YEREL HABERLER Muratpaşa Yılbaşı Çarşı’da 45 stant yer alacak
Antalya'daki Ruslar, Aziz Nikholaos ile Andrey Karlov'u andı
YEREL HABERLER Antalya'daki Ruslar, Aziz Nikholaos ile Andrey ...
Fikret Öztürk Kulüpler Arası Golf Turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Fikret Öztürk Kulüpler Arası Golf Turnuvası sona erdi
Aksu Belediyesi’nde İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu toplandı
YEREL HABERLER Aksu Belediyesi’nde İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu ...
 ABD'de yaşayan Türk bilim insanından 'rahim kanseri' çalışması
YEREL HABERLER  ABD'de yaşayan Türk bilim insanından 'rahim kanseri' ...
 ABD'de yaşayan Türk bilim insanından 'rahim kanseri' çalışması
YEREL HABERLER  ABD'de yaşayan Türk bilim insanından 'rahim kanseri' ...
Taşınabilir güneş panelleri, enerji sorununu ortadan kaldırıyor
YEREL HABERLER Taşınabilir güneş panelleri, enerji sorununu ortadan ...
70 yıllık traktörlerle nostaljik tur
YEREL HABERLER 70 yıllık traktörlerle nostaljik tur
Antalya'da kurulan Inter Academy ile çocuklar hem futbol, hem İngilizce öğreniyor
YEREL HABERLER Antalya'da kurulan Inter Academy ile çocuklar hem ...
Doğa sever tır sürücüsünden geriye ayı beslerken çektiği görüntüler kaldı Yakınlarının ulaşamadığı tır şoförü 12 saatlik arama sonunda ormanda ölü bulundu Sürücünün cenazesi yağmur altında yapılan operasyonla bulunduğu yerden çıkartılabildi
YEREL HABERLER Doğa sever tır sürücüsünden geriye ayı beslerken ...
‘Venera Ensemble’ konseri DOB’da
YEREL HABERLER ‘Venera Ensemble’ konseri DOB’da

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.