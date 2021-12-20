Yangınzede çocuklar, ünlü rap sanatçılarıyla bir araya geldi

Ünlü rap müzik sanatçıları Sarp Palaur (Şanışer) ve Samet Gönüllü (Sokrat), Manavgat Belediyesi’nin organizasyonuyla Farkına Var Sivil Toplum Platformu üyelerinden 23 gönüllüyle birlikte Manavgat’a gelerek yangınzede çocuklarla buluştu.

Platform üyeleri ve rap müzik sanatçılarını Atatürk Kültür Merkezi’nde Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i temsilen başkan yardımcıları ve birim müdürleri ağırladı. Gönüllü platform üyeleri, çocukların güzel bir gün geçirmesini sağlamak amacıyla bilim gösterisi ve yüz boyama etkinliği gösterileri de düzenleyerek, hep birlikte oyunlar oynadı. Etkinlik sonunda gönüllüler, çocuklara mont, oyuncak ve bot hediye etti.



“Her şey onlar için”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Gönüllülerimiz Manavgat’ımızdaki yangınzede çocuklarımızla bir araya gelerek onların sosyal yaşama adapte olmalarına katkı sağladılar. Hayata ve insana dokunan tüm çalışmaların içerisinde yer almaya ve toplumun her kesimiyle paylaşmaya devam edeceğiz. Sanatçılarımıza ve platform üyelerimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonraki tüm çalışmalarımızı çocuklarımız için gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

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