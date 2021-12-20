Gazeteci İsmail Kömür, hayatını kaybetti

Antalya’da ulusal ve yerel bir çok gazetede görev yapan, gazeteci İsmail Kömür(59) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Antalya’da ulusal ve yerel bir çok medya kuruluşunda görev yapan evli ve 1 çocuk babası gazeteci İsmail Kömür, yaklaşık 2 ay önce geçirdiği beyin kanamasının ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Uzun süredir bu hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Kömürcü, bugün öğle saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. Acı haberin ardından çok sayıda meslektaşı üzüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kömür’ün yarın öğle namazına müteakip Muratpaşa Cami’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Korkuteli’de toprağa verileceği öğrenildi.

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