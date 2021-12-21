Torosların koynundaki güzellik Altınbeşik Mağarası Mağaraya 6 ayda 60 bin ziyaretçi

Antalya'da kapalı kaldığı yaklaşık iki yılın ardından 6 ay önce kapılarını yeniden açan Altınbeşik Mağarası ziyaretçi rekoru kırdı. Mağarayı 6 ayda 60 bin ziyaretçi gezdi.

Antalya'nın İbradı ilçesindeki Türkiye'nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası, her geçen gün yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. İki yıl aradan sonra kapılarını 6 ay önce yedineden açan Altınbeşik Mağarasını 60 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.



Sodalı suyu dolayısıyla turkuaz renginde

Antalya'da iki yıl aradan kapılarını yeniden açan Altınbeşik Mağarası'nı 6 ayda 60 bin kişi ziyaret etti. Yeraltı gölü üzerinde masmavi sularında gezilebilen mağara yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Sodalı suyu dolayısıyla turkuaz renginde olan göl, mağaranın içine süzülen ışıklarla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Mağaranın içine botlarla giren ziyaretçiler, kürek çekerek gizemli bir yolculuğa çıkıyor.

İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi'nin güneydoğusunda bulunan Altınbeşik Mağarası Milli Parkı içindeki mağara, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3'üncü büyük yer altı gölüne sahip. Denizden 450 metre yükseklikte, İbradı'ya 13.5 kilometre, Ürünlü'ye 4 kilometre mesafedeki mağaraya, 250 metre uzunluğundaki bir yer altı gölü üzerinden botla, ekipmansız girilebiliyor. Özellikle bahar ve yaz aylarında günübirlik turlarla gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken mağara, muhteşem görsel zenginliğiyle fotoğraf tutkunlarının da gözdesi.

Antalya'nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mağara yerli ve yabancı ziyaretçilerinin akınına uğruyor. Yaklaşık 6 ay içerisinde 60 bin kişinin ziyaret ettiği mağarayı ortalama ayda bin kişi ziyaret etti. Gezi botları ile mağaranın güzelliklerini keşfe çıkan ziyaretçiler, Antalya'nın bu cennet köşesine hayran kaldı.

Mağaranın işletmesini yürüten İbradı Belediyesi personeli ve Altınbeşik Mağarası işletme sorumlusu Yılmaz Özdoğan, mağaranın Mağaranın yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördüğünü dikkat çekti. Özdoğan, özellikle fotoğraf tutkunlarının mağaranın sunduğu görsel zenginliğe hayran kaldığını ifade ederek, "Mağarayı ziyaret edenlere en kaliteli hizmeti sunmak ve kentimizin tanıtımına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.



“6 ayda 60 bin ziyaretçi”

İbradı Belediyesi olarak dünyanın en büyük üçüncü, Türkiye’nin ise en büyük yeraltı gölü mağarası olan Altınbeşik Mağarası'nı 6 ay önce hizmete açtıklarını söyleyen Özdoğan, "Altınbeşik Milli Parkı’nı Temmuz ayından bu yana hizmet vermeye devam ediyor. 6 ay içerisinde yaklaşık 60 bin civarında yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladık. Özellikle yurt dışından Alman ve Rus turistlerin yoğun ilgisi ile karşılaştık” dedi.



“12 ay açık kalacak”

Altınbeşik Mağarasının daha önceki yıllarda kış mevsiminde kapatılarak hizmet vermediğini anlatan Özdoğan, “Mağaramız bundan sora yaz ve kış hizmet vermeye devam edecek. Daha önceki dönemlerde kışın mağara ziyaretçilere kapatılıyormuş. İbradı Belediyesi olarak havaların yağışlı olmadığı dönemlerde Mağaramız yaz ve kış 12 ay açık kalacak. Ziyaretçilerimize 12 hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu dönemde alternatif turuzm için Antalya’yı tercih eden herkesi Mağaramıza bekliyoruz. Hava şartları müsaade ettiği sürece yağmur kar olmadığı sürece mağaramız 12 ay açık kalacak”



“Mağara’nın içerisindeki sıcaklık yaz kış 16 derece”

Mağara’nın içerisindeki ısının yaz kış 16 derece olduğunu dikkat çeken Özdoğan, “Mağaranın suyu minareli bakımından çok zengin sodalı bir su. En derin olduğu yer 16 metredir,. Birinci kattaki gölümüz 250 metre uzunluğunda olan yeraltı gölüdür. Mağaranın içerisindeki ısı yaz ve kış 16 derecedir. İçerinin ısısını suyun soğukluğu belirliyor”



“Yağışlar ile birlikte su seviyesi yükseldi”

Havaların yağışlı gitmesi nedeni ile Mağara’ın su seviyesinin yükseldiğini söyleyen Özdoğan, “Yağışların başlaması ile birlikte mağaramızda su seviyesi yaklaşık 4 metre yükseldi. Altınbeşik Milli parkına gelince girişinden itibaren tam anlamıyla bir su cennetine gireceksiniz. Girişte muhteşem bir dere. Daha sonra bir ırmak, ve Mağara’nın girişinde ise muhteşem bir göl ve sonunda harika bir şelale ile ziyareti tamamlayacaksınız” diye konuştu.



“Mağaranın maskotu “Tekir” kedinin bot keyfi"

Mağara görevlilerinin yavru iken büyüttükleri “Tekir” kedi de bota binerek ziyaretçiler ile birlikte mağarayı geziyor. Ziyaretçiler ile her seferinde gezi botuna binen Tekir kedi, botun üzerinde oturarak ziyaretçiler ile birlikte gezisini tamamlıyor. Ziyaretçiler ise Tekir kedinin korkmadan bota binmelerini hayretle izliyorlar.

İstanbul’dan ailesi ile birlikte mağarayı ziyarete gelen Muhammet Ali Şimşek, İstanbul’da ikamet ettiğini ve Altınbeşik Mağarasına ziyarete geldiğini söyledi. Altınbeşik Mağarasının Türkiye’nin en büyük yeraltı gölü mağarası olduğunu ve çok merak ettiğini anlatan Şimşek, “Altınbeşik mağarasını internetten ve sosyal medyadan takip ediyordum. Bize burayı görmemiz için arkadaşlarımız tavsiye etmişlerdi. Burası çok güzel bir yer. Merak ettik geldik. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Burası dünya harikası çok güzel bir yer. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Burası Dünyanın üçüncü, Türkiye’nin ise en büyük yeraltı gölü mağarası. Burası gerçekten çok güzel görülmeye değer bir yer. Hakikaten burasının herkesin gelip germesi gereken bir yer. Açıkçası burayı gelip gören arkadaşların anlattıkları ile biliyorduk. Bence arkadaşların anlattıkları yaşananların yanında az kalıyor. Gelip görmekte çok fayda var. Hakikaten burasının coğrafyası, görünümü ile çok güzel bir yer. Burası anlatılmayla bitmez. Bence uzaktan veya yakından gelinip görülmesi gereken bir yer” diye konuştu.

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