Nasreddin Hoca ve Yunus Emre ile ‘Sağlıklı Yaşam Sosyal Sorumluluk Projesi’ Dr. Samancı: “Genç kuşağa değerli arı ürünlerinin öneminin aktarılmasını sağlayacağız”

BEE'O Propolis ve Anadolu Üniversitesi, "Nasreddin Hoca ve Yunus Emre ile Sağlıklı Yaşam Sosyal Sorumluluk Projesi’’ kapsamında Anadolu’nun değerleri ve zengin arı ürünlerini çocuklara anlatacak. Projenin imzalandığı törende konuşan BEE'O Propolis kurucusu ve Genel Müdürü Dr.Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Genç kuşaklarımıza, tarihsel süreçte toplumumuzda önemli yeri olan Nasreddin Hoca ve Yunus Emre ile beraber, ülkemizde arıcılığın öneminin, arıların doğaya ve insanlığa katkılarının ve Anadolu propolisi, ham bal, arı sütü, polen ve arı ekmeği gibi değerli arı ürünlerinin öneminin aktarılmasını sağlayacağız” dedi.

Propolis markası, Anadolu Üniversitesi işbirliği ile "’Nasreddin Hoca ve Yunus Emre İle Sağlıklı Yaşam Sosyal Sorumluluk Projesi” başlattı. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin de görev alacağı projede, çocuklara sağlıklı beslenme ve davranış alışkanlıklarının kazandırılması amaçlanıyor. Proje kapsamında hazırlanacak olan kitap; ilköğretim 2 ve 3. sınıf öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılacak.



“Arı ürünlerinin önemi aktarılacak”

Projenin imzalandığı törende konuşan Propolis markasının kurucusu ve Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Bu proje bizler için çok değerli. Hem geleneksel ve milli değerlerimizi hem de Anadolu’dan sofralarımıza ulaşan zengin arı ürünlerinin önemini çocuklarımıza aktaracağız. Aynı zamanda da projede görev alacak öğrencilerimize de burs sağlayacağız ve eğitimlerine destek vereceğiz. Genç kuşaklarımıza, tarihsel süreçte toplumumuzda önemli yeri olan Nasreddin Hoca ve Yunus Emre ile beraber, ülkemizde arıcılığın öneminin, arıların doğaya ve insanlığa katkılarının ve Anadolu propolisi, ham bal, arı sütü, polen ve arı ekmeği gibi değerli arı ürünlerinin öneminin aktarılmasını sağlayacağız” dedi.



“Metin ve senaryo yazarlığı eğitimi”

Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Bu proje, hayatlarımızı büyük ölçüde etkileyen pandemide, çocuklarımızın kendi sağlıklarını doğal arı ürünleri ile nasıl koruyabilecekleri ve arıların insan hayatındaki yeri ve öneminin hatırlatılması açısından da çok etkili olacak. Kitapta, beslenmelerine bu değerli besinleri nasıl dahil edebilirler, arı ürünlerinin faydaları nelerdir, arıların tozlaşmaya ve sürdürebilir tarıma ve doğaya katkıları gibi önemli konular da yer alacak. Sosyal sorumluluk ve gönüllülük esasına göre hayata geçirilecek projede görev alacak öğrencilere, 5 ay süresince uzman akademisyenler tarafından metin ve senaryo yazarlığı eğitimi verilecek. İlköğretim 2. ve 3. sınıf öğrencilerine sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme ve doğru davranış alışkanlıklarını kazandırmayı hedefleyen bu kitapta, Anadolu arı ürünlerinin farkı ve önemine de değinilecek” diye konuştu.



“Çocuklara sağlıklı beslenmeyi öğretmeyi hedefliyor”

İmza töreninde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Erdal, “Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerimiz, ilköğretim 2. ve 3. sınıf öğrencilerine sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme ve doğru davranış alışkanlıklarını kazandırmayı hedefledikleri bir kitap hazırlamak için kolları sıvadılar. Bu eğitimi alan öğrencilerimiz, Nasreddin Dede ve Yunus Emre adını taşıyan karakterler üzerinden bir hikaye kitabı tasarlayacak. Üniversitemiz öğrencileri tarafından hazırlanan kitap, valiliğimiz tarafından ilköğretim 2. ve 3. Sınıf öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılacak. Hazırlanacak olan hikaye kitabı; eğlendirip güldürürken hem çocuklara sağlıklı beslenmeyi hem de doğru davranış alışkanlıklarını kazandırmayı hedefliyor” şeklinde konuştu.



“Burs imkanı sağlanacak”

Projede yer alan öğrencilere burs imkanı sağlanacağını belirten Erdal, “Kültür mirasımızın temsilcileri Nasreddin Dede ve Yunus Emre isimlerinin kitabımızın kahramanlarına verilmesi elbette ki tesadüf değildir. Yabancı kültürü besleyen yayınlar yerine ecdadımızın değerlerini aktarmayı önemli buluyoruz. Kitapta; Türkçemizin doğru kullanımına, atasözlerimiz ve deyimlerimizin de zenginliğine ve çeşitliliğine vurgu yapılacak. Kitapta ayrıca Eskişehir’in tarihi ve kültürel mekanlarına ve yerel motiflerine de dikkat çekilecek. Bu proje aynı zamanda, üniversiteler ve özel sektör iş birliği noktasında da güzel bir örnek teşkil edecek. Nitelikli genç, nitelikli toplum ve gelişmiş ülke demektir. Projede yer alacak öğrencilere ayrıca BEE'O Propolis tarafından burs imkanı da sağlanacak” ifadelerini kullandı.

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