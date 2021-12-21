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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da zirvede kar, sahilde deniz keyfi

DHA

Antalya'da zirvede kar, sahilde deniz keyfi


İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yerli ve yabancı tatilciler sahilde denizin keyfini çıkarırken, kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki kayak merkezi Saklıkent'e çıkanlar kar topu oynadı.
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Antalya'da, aynı anda iki mevsim yaşanıyor. Kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 20 dereceyi bulurken, yerli ve yabancı tatilciler denize girmeye devam ediyor. Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki 2547 rakımlı Bakırlı Dağı zirvesindeki Saklıkent Kayak Merkezi ise karla kaplandı. Yerli ve yabancı turistler denize girerken, diğer yandan Bakırlı Dağı'nın karla kaplı zirvesini seyretmenin zevkini yaşıyor.
BÜTÜN KIŞ DENİZE GİRİLEBİLİYOR
Günübirlik tatil için Antalya'dan ailesiyle Saklıkent'e gelen iki çocuk babası Kadir Güler, zirvenin güzelliğinin tadını çıkardığını söyledi. 45 dakika süren yolculuğun ardından Leyla ve Sofya adlı kızlarını karla buluşturduğunu belirten Güler, "Dün kar yağdı. 20 santime yakın kar var. Eğlenme amaçlı geldik. 30 dakika mesafedeyiz denize. 30 dakikada buraya çıktık kar manzarası, 30 dakika sonra denize gidip yüzebiliyoruz" diye konuştu. Eşi Yulya Güler ise "Burayı çok seviyorum. Çok güzel. Birazdan kar topu oynayacağız" dedi.
YILBAŞI ÖNCESİ SEZON AÇILIR
Saklıkent Kayak Kulübü yöneticisi Osman Özaydın, "İki hafta önceden buraya geldik ve kış sezonuna hazırlandık. İki gün önce kar yağışıyla Saklıkent beyaza büründü. Birkaç gün sonra ikinci yağışı bekliyoruz. Yılbaşı öncesi kayak sezonunu açmış olacağımızı düşünüyorum. Antalya'ya bu kadar yakın bir kayak merkezinin yılbaşı öncesi açılması bizi memnun edecek. Kent sakinleri buraya gelip kar, hemen yarım saat sonra da deniz keyfi yapabilecek" diye konuştu.
KONYAALTI'NDA DENİZE GİRDİLER
Kar keyfi yapanlar, aynı gün içinde Konyaaltı sahilinde de güneşin ve denizin tadını çıkardı. Çocuklar denize girerken anne ve babaları onları izledi. Pırıl pırıl güneşli bir günün yaşındığı turizm kentinde, sahil şeridi yürüyüş ve spor yapanlarla dolup taştı.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2021-12-21 11:20:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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