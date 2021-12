Bir annenin oğlunu geri alma mücadelesi

Mithat ABAKAN/ MANAVGAT(Antalya), (DHA) İZMİR'de özel bir okulda yabancı dil öğretmeni olan Gönül Orhon (45), babasının kendisinden habersiz alıp götürdüğü oğlu E.T.O.'yu (4) alabilmek için hukuk mücadelesi veriyor. Gönül Orhon "Babası hamile kaldığımda çocuğu kabul etmedi. Benim soy ismimle kimliğini çıkardım. Babası, ben işteyken çocuğumu bakıcıdan almış, kaçırmış. 25 gündür uğraşıyorum. Tek isteğim, çocuğuma bir an önce kavuşmak" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2014 yılında 5 yıldızlı bir otelde çalışan Gönül Orhon, aynı tesiste çalışan M.Ş.T. (33) ile arkadaş oldu. Bir süre sonra yakınlaşan çift, duygusal birliktelik yaşamaya başladı. 2016 yılında hamile kalan Gönül Orhon, E.T.O. adını verdiği erkek bebeği dünyaya getirdi. İddiaya göre, baba M.Ş.T. çocuğu kabul etmeyince Gönül Orhon, oğlunu kendi soy ismiyle nüfusa kaydettirdi.

CİNSEL SALDIRI İDDİASI

2019 yılına kadar çocuğuna tek başına bakan Gönül Orhon, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla M.Ş.T'yle ilişkisini sonlandırdı ve hakkında suç duyurusunda bulundu. Bir süre sonra E.T.O.'un varlığından haberdar olan M.Ş.T.'nin ailesi, çocuğu 15 günlüğüne yanlarına alarak yaylaya götürdü ve uzun süre annesine geri vermedi. Oğlunu geri vermek için şubat ayında Gönül Orhon'la buluşan M.Ş.T., onu kırsal bir bölgeye götürerek, iddiaya göre otomobilde cinsel saldırıda bulundu. Gönül Orhon'un şikayetçi olmasının ardından Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada M.Ş.T. beraat etti. Savcılık, beraat kararına Bölge Adliye Mahkemesi'nde itiraz etti.

VELAYET DÜZELTME DAVASI AÇTI

6 ay sonra oğlunu alabilen Gönül Orhon, E.T.O.'nun velayetinin kesinleştirilmesi için Manavgat 1'inci Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Dava sonucunda mahkeme E.T.O.'un velayetini anneye verirken, babayla da ayda 2 defa ve dini bayramlarda görüşebileceğine hükmetti. M.Ş.T. ve ailesinin davranışlarına daha fazla dayanamayacağını düşünen Gönül Orhon, İzmir'e taşınarak özel bir okulda yabancı dil öğretmenliği yapmaya başladı. Kasım ayı sonunda İzmir'e giden M.Ş.T., annesi işe gittiğinde çocuğu bakıcısından alarak, Manavgat'a getirdi ve bir daha geri götürmedi. M.Ş.T., Manavgat 1'inci Aile Mahkemesi'nde açtığı velayeti düzeltme davasında çocuğun velayetini kendi üzerine almak istediğini belirtse de mahkeme bu talebi reddetti.

'HAMİLE OLDUĞUMU DUYUNCA İTİRAZ ETTİ'

Oğlunu geri almak için Manavgat'a gelen Gönül Orhon, yaşadıklarını DHA'ya anlattı. M.Ş.T. ile 2014 yılında aynı otelde çalışırken tanıştıklarını, sonrasında ilişkilerinin ilerlediğini belirten Orhon "2016 yılında hamile kaldım. Hamileliğimi öğrendiğimde 2 ayı geçmişti. Bunu kendisine söyledim. İtiraz etti, 'kesinlikle kabul etmiyorum. Çocuk bana ait değil, ne yaparsan yap' dedi. Bunun üzerine ben de 'tamam o zaman, sorumluluğu alıyorum, bu çocuğu büyüteceğim, yetiştireceğim' dedim. Çocuk dünyaya geldi. Kendi nüfusuma kaydettirdim. Çocuğun bütün işlemleri benim soy ismimle yapıldı. Hastane işlemleri, aşıları. Benim soy ismimle kimliğini çıkardım" dedi.

'AİLESİ ÇOCUĞU SAHİPLENDİ'

İlk başta M.Ş.T.'nin ailesinin çocuktan haberi olmadığını anlatan ve zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Gönül Orhon "Aramızdaki başka bir davadan dolayı M.Ş.T.'nin ailesi, çocuğu öğrendi. Ailesi de çocuğu sahiplendi. Geçen sene yaylaya götüreceğiz diye çocuğu benden 15 günlüğüne aldılar. Geri getirmediler, 6 ay çocuğumu göremedim. Daha sonra aldım, çocuğumu İzmir'e taşındım. İzmir'de de adresime geldi. Çocuğumu benden habersiz, ben işteyken bakıcıdan almış kaçırmış. 25 gündür çocuğum için uğraşıyorum. Her yere başvurdum. Gereken her şeyi yaptım. Çocuğuma bir an önce kavuşmak istiyorum" diye konuştu.

'VELAYET HAKKINI TASDİK ETMEK İÇİN DAVA AÇTIK'

Gönül Orhon'un avukatı Atalay Arslan, yaşananların acı verici olduğunu ifade ederek "Çocuğu doğuran, bakan, büyüten annesi Gönül Orhon. Çocuk babası tarafından alınıyor ve geri verilmiyor. Çocuğu geri alabilmek ve velayet hakkını tasdik edebilmek için dava açtık. Mahkeme, şu anda doğal olarak bütün velayet haklarını müvekkilime vermiş durumda. Tedbiren de bu karar devam ediyor. Maalesef, şu anda çocuğun babası tarafından geri verilmeme durumu söz konusu. Çocuğu yeniden müvekkilimin alması için çabalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

