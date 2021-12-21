Darp edildiği şahıs ile ‘kan bağışı’ yapması şartıyla uzlaşmaya gitti

Antalya’da bir şahıs, sahilde yürüdüğü esnada tanımadığı bir kişi tarafından ‘Turistleri rahatsız ettiği’ iddiası ile darp edildi. Kasten yaralama suçundan yürütülen soruşturma kapsamında mağdur şahıs, şüpheli ile ‘kan bağışı’ yapması şartı ile uzlaşmaya gitti.

M.A., Antalya’da sahilde yürüdüğü esnada, şüpheli E.Y., M.A.'nın yanına giderek M.A.’ya “Sen turistleri neden rahatsız ediyorsun” dedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda E.Y., M.A.’yı darp etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kasten yaralama” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, soruşturma dosyası Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu Savcısı tarafından uzlaştırmacıya verildi. Uzlaştırmacı aracılığıyla yapılan görüşmelerde; müşteki, şüphelinin kan bağışı yapması durumunda uzlaşabileceğini beyan etti. Şüphelinin kan bağışı yapması üzerine taraflar arasında uzlaşma sağlandı.

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