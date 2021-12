Kaymakam Çimşit, Korkuteli’ne veda etti

İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Korkuteli Kaymakamlığı'ndan Yüksekova Kaymakamlığı'na atanan Ömer Çimşit, 3 yıldır görev yaptığı Korkuteli ilçesine veda etti. Kaymakamlık lojmanı önünden tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve siyasi parti ilçe temsilcileri tarafından uğurlanan Kaymakam Çimşit, herkesten helallik istedi.

Duygusal anların yaşandığı uğurlama töreninde konuşan Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, “Kıymetli Kaymakamımız ile birlikte istişare içinde birlikte çalıştık. Tecrübelerinden faydalanmak bizlere nasip oldu. Allah kendisinden razı olsun. Korkuteli’ne çok önemli hizmetleri oldu. İlçemize çok kıymetli hizmetleri olan, bizler gibi ilçemizi çok seven değerli Kaymakamımıza çok teşekkür ediyor ve çalışma hayatında muvaffakiyetler diliyoruz.” diye konuştu.

Uğurlama programından duyduğu memnuniyeti paylaşan Kaymakam Ömer Çimşit, Başkan Ömer İşlek ve ilçe müdürlerine teşekkür etti. İlçe Müdürlerinin görevlerinde gayretli çalışmalar ortaya koyduklarını belirten Kaymakam Cimşit " Her birine hakkım helaldir. Allah hepsinden razı olsun. İlçede görev yaptığım 3 yıllık süre içerisinde her zaman insan sevgisinin yüceliğine, hukukun üstünlüğüne ve yaptığım görevin kutsallığını ön planda tutarak hizmetlerimi yürüttüm.Her zaman 'Halka hizmet hakka hizmettir' düsturuyla ülkemizin ve milletimizin hizmetkarı olmak için çaba harcadım. Tabii ki bulunduğumuz makamlar gelip geçicidir önemli olan arkamızda güzel bir iz, güzel bir eser bırakabilmektir. Tabi ki ayrılıklar hüzün verici, fakat Korkuteli’nden güzel duygular ve güzel anılarla ayrılıyorum" diye konuştu.

Kaymakam Çimşit’in konuşmasının ardından tüm katılımcılara teşekkür ederek alkışlarla uğurlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.