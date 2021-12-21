Yeni evli çiftin eviyle birlikte paraları da yandı



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Serik ilçesinde 6 ay önce evlenen Muharrem (32) ve Aslı Acar (25) çiftinin evlerinde yangın çıktı. Evleri kullanılamaz hale gelen Çift, yangında 50 bin liralarının da yandığını söyledi.

Hasdümen Mahallesi´nde, 6 aylık evli Muharrem ve Aslı Acar çiftinin müstakil evlerinde, geçen pazar akşamı yangın çıktı. Elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı değerlendirilen yangında alevler kısa sürede evi sardı. Yangın sırasında evde bulunmayan çiftin komşuları, hemen itfaiyeyi aradı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken ev de kullanılamaz hale geldi.

'ÖKSÜZ VE YETİM BÜYÜDÜM'

Tarım işçisi Muharrem Acar, yangında evde sakladığı 50 bin lirasının yandığını söyledi. Pazar günü eşi ile mantar toplamaya gittiklerini anlatan Acar, "Komşularım telefonla arayıp evimin yandığını söyledi. Geldiğimde evimi tamamen yanmış buldum. Evimdeki eşyalarım, kışlık yiyeceğim ile düğünümden kalan ve alın terimle kazanıp biriktirdiğim 50 bin liram kül oldu. Hiçbir şeyim kalmadı. 6 ay önce akrabalarımın desteğiyle evlenmiştim. Benim annem ve babam yok. Öksüz ve yetim büyüdüm, eşim 5 aylık hamile, yardım bekliyorum" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-12-21 12:33:42



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