Alanya’da kardan kapanan yollar açılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın yüksek kesimlerinde kardan kapanan yolları ulaşıma açıyor.

Antalya’da hafta sonu etkili olan yağışlar Toroslar’ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışını da beraberinde getirdi. Antalya’nın özellikle doğusundaki ilçelerin yaylalarında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ulaşımda da zaman zaman aksamalara neden oldu. Harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bir taraftan yolları açarken, diğer taraftan mahsur kalan vatandaşlara da yardım elini uzattı. Alanya kırsalında üç gündür yoğun bir şekilde çalışan ekipler, son olarak Alanya Karaman sınırındaki Dikenli ve Gazipaşa Karamanlar yayla yollarında kar temizliği yaptı. Gece ve gündüz aralıksız devam eden çalışmalar neticesinde yollar ulaşıma açıldı.

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