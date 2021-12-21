Yılbaşı Festivali 24 Aralık - 2 Ocak arasında Cam Piramit’te

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 24 Aralık2 Ocak tarihleri arasında Cam Piramit’te Yılbaşı Festivali düzenliyor. Antalya’da yaşayan yerleşik yabancı dernekler ve kadın kooperatiflerinin katkısı ile düzenlenen festivalde kültürler tanıtılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 24 Aralık 2 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Yılbaşı Festivali, kentteki yabancı dernek ve kadın kooperatiflerini Antalyalılarla buluşturacak. Festivalde yabancı dernek temsilcileri ve kadın kooperatifleri üyeleri kendi stantlarını açarak kültürlerini anlatacak. 10 gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.



“Yöresel tatlar ve gösteriler”

‘Hep Birlikte Yeni Yıla’ sloganıyla gerçekleşecek festivalde, gösteriler, gün boyu konserler, yılbaşı dekorları, kar yağdırma, dev kar küresi, atölye çalışmaları, yeni yıl pazarı, yiyecek içecek stantları ve mini lunapark yer alacak. Farklı ülkelerin müzikleri, yöresel tatları ve gösterilerin Antalyalılarla buluşacağı Yılbaşı Festivali 11.00 22.00 saatleri arasında açık olacak.

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