Gönüllü gençlerden Halk Dansları Gösteri Ekibi kurulacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1430 yaş arasındaki gönüllü gençlerden oluşan ‘Halk Dansları Gösteri Ekibi’ kuruyor. ‘Halk Dansları Gösteri Ekibi’ için başvurular 7 Ocak’a kadar abb spor hizmetleri internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 1430 yaş arasındaki gençlerin yer alacağı Halk Dansları Gösteri Ekibi kuruluyor.



“1430 yaş arası”

Alanında uzman hocalarla çalışma yapacak olan folklor ekibi çeşitli etkinliklerde gösteri yapacak. Gönüllü katılımın esas alındığı ve ücretsiz çalışmaların yapılacağı gösteri ekibinde yer almak için başvuran kişilerin 1430 yaş aralığında olması ve seçim zamanı jüriden geçme puanı alması yeterli olacak. Gençlerin denge ve hareket becerilerini arttıracak ve sosyalleşme imkanı bulacağı Halk Dansları Gösteri Ekibi hem çeşitli etkinliklerde gösteri yapacak hem de çeşitli yarışmalara katılacak.



“Online başvuru”

Halk Dansları Gösteri Ekibi için başvuruların online olarak 20 Aralık 07 Ocak tarihleri arasında abb spor hizmetleri adresi üzerinden alınacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.