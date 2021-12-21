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Bakan Soylu: Alenen casusluk ve ihanet ediyorlar

DHA

Bakan Soylu: Alenen casusluk ve ihanet ediyorlar


Fatih POYRAZ-Oğuzhan DEMİR/ANKARA, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Amerika'nın, Avrupa'nın vakıflarından beslenip Türkiye Cumhuriyeti devleti aleyhine çalışan, sabahtan akşama kadar video çeken, herkese hakaret eden, iftira atan şaklabanlar var. Alenen casusluk, bu ülkenin topraklarına ve bu asil millete ihanet ediyorlar" dedi.
Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen 'İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de yer aldı. Bakan Soylu, terör örgütü PKK'nın Türkiye içindeki geçmişinin yaklaşık 40 yıl, Suriye'deki uzantısı YPG'nin ise kuruluş tarihinin 2004 olduğunu söyledi. PKK'nın Türkiye içerisinde bitme noktasına gelirken, YPG'nin sınırda terör devleti kurmanın taşeronluğuna soyunduğuna dikkat çeken Soylu, "Buna izin vermedik ve vermeyiz. Bir şekilde bu örgüt, batılı ülkelerle açıktan iş birliği yapıyor. Ben Avrupalı olsam, mensup olduğum ülkeden terör örgütlerine vermiş olduğu destek nedeniyle utanır ve hesabını sorarım. Bir tarafta ihanet, kan, gözyaşı, hayatını kaybeden çocuklar ve yerinden edilen insanlar var. Diğer tarafta onların üzerinden hesap yapıp ülke kuranlar var. Bütün bunlar elbette bölgede istikrarsızlığa sebep olabiliyor. Siz bir yardım derneği kursanız, 10 bin lira yardım bulamazsınız. Bu örgütlere batıdan milyonlarca dolar para, TIR'larla silah geliyor. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin vatandaşları, bu örgütlere katılıyorlar. Kimisi ölüyor, kimisi sınırımızdan geçerken yakalanıyorlar" dedi.
'BU İŞ, ELİN OĞLUYLA EL TUTARAK OLMAZ'
Terör örgütlerini destekleyen ülkelerin Türkiye içinde iş birlikçilerinin olduğunu belirten Bakan Soylu, "Amerika'nın, Avrupa'nın vakıflarından beslenip Türkiye Cumhuriyeti devleti aleyhine çalışan, sabahtan akşama kadar video çeken, herkese hakaret eden, iftira atan şaklabanlar var. Üzerine elbise alamayacak parası olmayan adam, yüzlerce insanı yanında çalıştırıyor. Kendi SGK'sını ödeyebilecek kabiliyeti olmayan kişi, yüzlerce insanı yanında çalıştırıyor. Alenen casusluk, bu ülkenin topraklarına ve bu asil millete ihanet ediyorlar. Dünyanın en büyük ülkesi denilen büyükelçiliklerden aldıkları talimatla, ülkemizin içerisini karıştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Darbelerle, ekonomik saldırılarla, Türkiye'de kurgulanan oyunların içerisinde bunlar vardır. Çok zorlandıklarında iş dünyası derneklerinden destek almaları çok zor değil. Düğmeye basıp onları harekete geçirme kabiliyetleri elbette ki söz konusudur. Dışarıdakileri anlıyorum; Türkiye'nin kalkınmasını istemiyorlar. Ancak içeridekilerin hıncının ne olduğunu anlayabilmek mümkün değil. Hainliğin bile kendine ait bir karakteri vardır. Bazıları hain olamayacak kadar sefildirler. Amerikan Büyükelçisiyle 5 defa oturacaksın, bunu matah olarak servis edeceksin; yazıklar olsun. Sonra da 'siyasetçiyim' diye gezeceksin. Cumhuriyetin birinci asrı bize emanet edildi. Bu iş, elin oğluyla el tutarak olmaz. Bu iş büyükelçilere, dış dünyaya Türkiye'yi şikayet ederek olmaz" diye konuştu.
'ELBETTE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'
Bakan Soylu, Meclis'teki bütçe görüşmelerini hatırlatarak, "Tarihin en büyük terör kuşatmasıyla karşı karşıyayız. TBMM'deki bütçe görüşmelerinde bir tek muhalefet partisinin terör örgütleri ile ilgili tek bir cümle söylemediği, Türkiye'nin terörle mücadelesine tek bir atıfta bulunmadığı bir tabloyu yaşadık. Türkiye'yi bölmek ve parçalamak için ellerinden gelen her şeyi yapıp, TBMM'ye kapağı attıktan sonra o sıralardan bize hakaret edenler, iftira atanlara ve bu kahraman teşkilata iftira atanlara rast geldik. Demokrasiyi, milli iradeyi, suçu saklama merkezi haline getirmeye çalışanlara elbette müsaade etmeyeceğiz. Demokrasi de müsaade etmez. Böyle bir şey kabul edilmez ve siyasetin de demokrasinin de milli iradenin de masumiyetine zarar getirir" ifadelerini kullandı.
'EYLEM SAYILARI AZALDI' 
Bakan Soylu, Türkiye'nin, PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ ve aşırı sol terör örgütleri gibi birçok terör örgütü ile aynı anda mücadele ettiğini, küresel terör tehdidiyle bu yoğunlukta temas eden belki de tek ülke olduğunu söyledi. Bu mücadelede önemli bir mesafe aldıklarını vurgulayan Soylu, "Artık tehlikeyi kendi sahamızda değil, oluştuğu yerde karşılıyoruz. Terörü kaynağında kurutuyoruz ve kesintisiz operasyon halindeyiz. Özellikle 2016'dan beri terörün tüm bileşenleriyle, terörizmle, kültür terörizmine varıncaya kadar tüm uzantılarıyla, tüm propaganda ve lojistik kaynaklarıyla mücadele ediyoruz. Netice aldık mı? Elbette aldık. Çok şükür 31 Aralık 2016'dan beri şehirlerimizde herhangi bir terör olayı yaşanmamıştır. PKK'nın kırsaldaki eylem etkinliği bile son 6 yılda yüzde 95 azalmıştır. Tüm terör örgütlerinden 2017 yılında 697 önemli olay engellemiştik. Bu sayı her yıl azaldı ve 2021 yılı için 156'ya geriledi. Yani hem gerçekleşen eylem sayıları, hem de oluşmadan engellenen eylem sayıları azaldı" dedi. 
'34 KADIN UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİNE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ'
Bakan Soylu, özellikle aile içi ve kadına yönelik şiddet konularına vurgu yapmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:
"Herkesten rica ediyorum, şiddet veya şiddet eğilimi gördüğünüz bir hadisede kadınlar ile erkeği güya barıştırıp göndermeyin. Bu yıl 34 kadın, uzaklaştırma tedbiri alındığı halde hayatını kaybetti. Bunun yarısı güya barışmak suretiyle uzaklaştırma ve tedbir kararı devam ederken bir araya gelip, daha sonra erkeğin şiddetiyle hayatını kaybettiği kadınlardır. Uzaklaştırma tedbiri alan kadınlara da sesleniyorum; örnekler ortada, uzaklaştırma tedbiri varken 'tekrar barışırız' düşüncesinde attığınız adım hayatınıza mal oluyor. Buna girmeye hiç gerek yok. Biz sizin emrinizdeyiz. Böyle bir buluşma isteniyorsa, yargının ortaya koyacağı bir süreçle ve güvenlik görevlilerimiz yanınızda olarak bu sağlanmalıdır."FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Antalya Fatih POYRAZ-Oğuzhan DEMİR
2021-12-21 13:45:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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