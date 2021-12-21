Corendon Airlines’tan ‘erken rezervasyon’ kampanyası

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Corendon Airlines’tan 31 Ocak 2022’ye kadar rezervasyonunu yapanlar, 1 Nisan31 Ekim 2022 arasında yüzde 25’e varan indirimler ile uçacak.

Tatil Havayolu Corendon Airlines, 1 Nisan 15 Haziran 2022 arası uçuşlarda yüzde 25, 16 Haziran 31 Ekim 2022 arası uçuşlarda yüzde 15 erken rezervasyon indirimi sunmaya başladı. Biletini 31 Ocak 2022’ye kadar alanlar, Corendon Airlines’ın Almanya, Belçika, Hollanda, İngiltere, Avusturya, İsviçre, Danimarka ve Polonya ile Türkiye arasındaki tüm uçuşlarından indirimli faydalanabilecek. Ayrıca biletlerini gidiş ve dönüş olarak Corendon Airlines’tan alanlar ekstra yüzde 10 indirim hakkı daha kazanacak.

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