Corendon Airlines’tan ‘erken rezervasyon’ kampanyası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Corendon Airlines’tan ‘erken rezervasyon’ kampanyası

İHA

Corendon Airlines’tan ‘erken rezervasyon’ kampanyası

Corendon Airlines’tan 31 Ocak 2022’ye kadar rezervasyonunu yapanlar, 1 Nisan31 Ekim 2022 arasında yüzde 25’e varan indirimler ile uçacak.
Tatil Havayolu Corendon Airlines, 1 Nisan 15 Haziran 2022 arası uçuşlarda yüzde 25, 16 Haziran 31 Ekim 2022 arası uçuşlarda yüzde 15 erken rezervasyon indirimi sunmaya başladı. Biletini 31 Ocak 2022’ye kadar alanlar, Corendon Airlines’ın Almanya, Belçika, Hollanda, İngiltere, Avusturya, İsviçre, Danimarka ve Polonya ile Türkiye arasındaki tüm uçuşlarından indirimli faydalanabilecek. Ayrıca biletlerini gidiş ve dönüş olarak Corendon Airlines’tan alanlar ekstra yüzde 10 indirim hakkı daha kazanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Soylu: Alenen casusluk ve ihanet ediyorlar
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Alenen casusluk ve ihanet ediyorlar
Yerleşik yabancılar Aytemiz Alanyasporlu olacak Alanya’dan konut alan yabancılar, Alanyaspor maçlarına davet edilecek Yabancılara satılan konut başına Alanyaspor’a 100 Euro
YEREL HABERLER Yerleşik yabancılar Aytemiz Alanyasporlu ...
Gönüllü gençlerden Halk Dansları Gösteri Ekibi kurulacak
YEREL HABERLER Gönüllü gençlerden Halk Dansları Gösteri Ekibi ...
Muratpaşa’da Yerli Malı Haftası kutlaması
YEREL HABERLER Muratpaşa’da Yerli Malı Haftası kutlaması
Kayganlaşan yol, 19 yaşındaki motosiklet sürücüsüne mezar oldu Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü ve arkadaşı yola savruldu Motosiklet sürücünün hayatını kaybettiği kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Kayganlaşan yol, 19 yaşındaki motosiklet sürücüsüne ...
Yılbaşı Festivali 24 Aralık - 2 Ocak arasında Cam Piramit’te
YEREL HABERLER Yılbaşı Festivali 24 Aralık - 2 Ocak arasında Cam ...
Alanya’da kardan kapanan yollar açılıyor
YEREL HABERLER Alanya’da kardan kapanan yollar açılıyor
Büyükşehir’den Tarım Kooperatifi’ne 10 bin adet nergis soğanı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Tarım Kooperatifi’ne 10 bin adet ...
Manavgat'ta yılbaşı öncesi 57 personelle trafik denetimi
YEREL HABERLER Manavgat'ta yılbaşı öncesi 57 personelle trafik ...
Yeni evli çiftin eviyle birlikte paraları da yandı
YEREL HABERLER Yeni evli çiftin eviyle birlikte paraları da yandı
Başkan Esen, esnafa 'Konyaaltı Esnafım’ı anlattı
YEREL HABERLER Başkan Esen, esnafa 'Konyaaltı Esnafım’ı anlattı
Kan bağışı yapılınca şikayetini çekti
YEREL HABERLER Kan bağışı yapılınca şikayetini çekti
Kemer Atatürk Parkı’nda ücretsiz internet hizmeti
YEREL HABERLER Kemer Atatürk Parkı’nda ücretsiz internet hizmeti
TSE Araç Kontrol Merkezi, Manavgatlılara kolaylık sağlıyor
YEREL HABERLER TSE Araç Kontrol Merkezi, Manavgatlılara kolaylık ...
Kaymakam Çimşit, Korkuteli’ne veda etti
YEREL HABERLER Kaymakam Çimşit, Korkuteli’ne veda etti
İnfaz Koruma Memuru, kendisini tehdit eden şahıs ile cezaevine ‘kitap bağışı’ şartıyla uzlaşmaya gitti
YEREL HABERLER İnfaz Koruma Memuru, kendisini tehdit eden şahıs ile ...
Darp edildiği şahıs ile ‘kan bağışı’ yapması şartıyla uzlaşmaya gitti
YEREL HABERLER Darp edildiği şahıs ile ‘kan bağışı’ yapması ...
Bir annenin oğlunu geri alma mücadelesi
YEREL HABERLER Bir annenin oğlunu geri alma mücadelesi
Antalya'da zirvede kar, sahilde deniz keyfi
YEREL HABERLER Antalya'da zirvede kar, sahilde deniz keyfi
Antalya'da zirvede kar, sahilde deniz keyfi
YEREL HABERLER Antalya'da zirvede kar, sahilde deniz keyfi
Kazakistan’ın bağımsızlık yıl dönümü Muratpaşa’da kutlandı
YEREL HABERLER Kazakistan’ın bağımsızlık yıl dönümü Muratpaşa’da ...
Jandarmadan ilkokul öğrencilerine trafik semineri
YEREL HABERLER Jandarmadan ilkokul öğrencilerine trafik semineri
Finike’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Finike’de uyuşturucu operasyonu
Nasreddin Hoca ve Yunus Emre ile ‘Sağlıklı Yaşam Sosyal Sorumluluk Projesi’ Dr. Samancı: “Genç kuşağa değerli arı ürünlerinin öneminin aktarılmasını sağlayacağız”
YEREL HABERLER Nasreddin Hoca ve Yunus Emre ile ‘Sağlıklı Yaşam ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.