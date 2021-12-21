Kemer Belediye personeline Elektra Sistem Eğitimi

Kemer Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü personeline elektra sistem eğitimi verildi.

Kemer Belediyesi Kültür Salonunda Elektra eğitimcileri tarafından verilen eğitime, İşletme ve İştirakler Müdürü Aynur Köslü ve birim personeli katıldı. Eğitimde, elektra sistem eğitimi, ön muhasebe sistemi ve sipariş alma sisteminin değişmesi, stok programının değişmesi, belediyeye ait depoların revize edilmesi gibi konular ile ilgili bilgiler verildi. Web tabanlı olan sistem faaliyet geçirildiği zaman vatandaşa daha hızlı ve verimi hizmet sunularak hiçbir karışıklığa sebep verilmemesi ve vatandaşın bekletilmemesi amaçlanıyor. Yarın Atatürk Parkında uygulamalı pratik çalışmaları, akabinde Göynük satın alma ve depoda yüz yüze eğitim yapılacağı belirtildi.

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