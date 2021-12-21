Manavgatlı güreşçilerden toplu başarı

Manavgat Belediyesi’nin Güreş Takımı, 20 Aralık’ta Döşemealtı’nda gerçekleştirilen A Gençler Grekoromen Güreş Antalya İl Şampiyonası müsabakalarında rakiplerini mağlup ederek şampiyonluklar kazandı.

1517 yaş A Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda 67 kilogramda Zafer Seçim ve 82 kilogramda Mehmet Seçim 1’inci olurken, 77 kilogramda Ali Barış Özdoğan 2’nci oldu. 63 kilogramda Murat Güzel 3’üncü olurken 73 kilogramda Turhan Ay 5’inci olma başarısı gösterdi. Müsabakaların tamamlanmasının ardından Mehmet Seçim, Zafer Seçim ve Ali Barış Özdoğan 1416 Ocak tarihleri arasında Denizli’de yapılacak olan Türkiye Grekoromen grup elemelerinde Manavgat Belediyesi’ni temsil edecekler.



“Gençleri sporla buluşturuyoruz”

Sporun her alanında gençlere büyük destek verdiklerini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, azimli çalışmanın ve inanmanın başarıyı getirdiğini söyledi. Sözen, “Çocuklarımızın güreşlerde gösterdiği başarılar ve şampiyonluklar bizleri mutlu ederek göğsümüzü kabartıyor. Ata sporuna katkı sağlayarak gençlerimizi sporla buluşturuyoruz ve bu çalışmalar neticesinde Manavgat’ımızın adı şampiyonluk kürsülerinde anılıyor. Tüm sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz. Çalışmalarda emeği geçen hocamızı kutluyor, genç sporcularımıza nice başarılar diliyorum” dedi.

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