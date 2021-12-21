Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 18. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa ile 11 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Ghacha’nın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mukairu’un vuruşunu kaleci ayaklarıyla çıkardı.

63. dakikada ceza alanı içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Donk’un şutunu kaleci kornere çeldi.

77. dakikada Amilton’un pasında ceza alanı dışında topla buluşan Mukairu’nun şutu üstten auta çıktı.

81. dakikada Naldo’nun uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Umut Bozok’un kafası az farkla yandan auta gitti.

87. dakikada ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşta Güray Vural’un plasesi kalecide kaldı.

90+2. dakikada Donk’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bozok, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 11



Stat: Antalya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Bahtiyar Birinci xx, Ömer Tevfik Özkoç xx

FT Antalyaspor: Boffin xx, Güray Vural xx,Veysel Sarı xx, Naldo xxx, Kudriashov xx, Bünyamin Balcı xx, Poli xx, Doğukan Sinik x (Amilton dk. 70 x), Fredy xxx, Ghacha xx (Wright dk. 90+2 x), Mukaıru xx (Floranus dk. 72 x)

Yedekler: Doğukan Özkan, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Milosevic, Ersin Zehir, Gökdeniz Bayrakdar

Teknik sorumlu: Alfons Francıscus Groenendıjk

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Donk xxx,Brecka xx,Evren Eren Elmalı xx, Travnik xx (Ben Ouanes dk. 87 ?), Hajradınovic xx, Doğucan Haspolat xx, Eysserıc xx (Ahmet Emin Engin dk. 66 x), Jorgensen x (Varga dk. 46 x), Umut Dilan Bozok xxx

Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Sakıb Aytaç, Mehmet Feyzi Yıldırım, Taha Veysel Kemendi, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik sorumlu: Sami Uğurlu

Goller: Naldo (dk. 38) (FT Antalyaspor), Umut Bozok (dk. 90+2) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Hadergjonaj, Eysserıc, Donk, Ertuğrul Taşkıran (Kasımpaşa), Poli, Fredy (FT Antalyaspor)

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