Bakan Pakdemirli: Türkiye nüfusu, 30 yılda 105 milyona çıkacak (2)

BAKAN PAKDEMİRLİ BİTKİ FABRİKASINI İNCELEDİ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Organize Sanayi Bölgesi´nde (OSB), topraksız ve güneş görmeyen kapalı alanda yüzde 95 daha az su kullanılan Türkiye'nin ilk bitki fabrikası Farminova´yı gezdi. Bakan Pakdemirli, Antalya OSB´de geçen yıl 19 Ağustos'ta çıkan yangında tamamen yandıktan sonra, bin metrekare olan bitki üretim alanı, 7 ay gibi sürede 60 milyon TL'lik yatırımla 8 bin metrekare alan üzerine yeniden inşa edilen Farminova Bitki Fabrikası´nı ziyaret etti.
Ziyarette Bakan Pakdemirli´ye, Farminova Bitki Fabrikası ortakları Can Hakan Karaca ve Ali Eroğlu eşlik etti. DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-12-21 19:25:38
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