Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 1-1

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)STAT: Antalya
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Bahtiyar Birinci, Ömer Tevfik Özkoç
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudryashov, Bünyamin Balcı, Poli, Fredy, Güray Vural, Ghacha (Dk.90+3 Haji Wright), Doğukan Sinik (Dk.70 Amilton), Mukairu (Dk.79 Floranus)
KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Brecka, Eren Elmalı, Travnik (Dk.86 Ben Ouanes), Hajradinovic, Doğucan Haspolat, Eysseric (Dk.66 Ahmet Engin), Umut Bozok, Jörgensen (Dk.46 Varga)
GOLLER: Dk.38 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor) Dk.90+2 Umut Bozok (Kasımpaşa)
SARI KARTLAR: Florent Hadergjonaj, Ryan Donk, Valentin Eysseric, Ertuğrul Taşkıran (Kasımpaşa), Andrea Poli, Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)Spor Toto Süper Lig´in 18´inci haftasında Antalyaspor sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kaldı. Ligin son sırasında yer alan Kasımpaşa´da 2 gün önce Hakan Kutlu´nun görevden ayrılmasının ardından maça takımın başında Sami Uğurlu çıktı.
3´ücü dakikada sağ taraftan ceza sahasına gönderilen topla buluşan Travnik topu kale üstünden auta gönderdi.
25´inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına gönderilen topa yükselen Umut Bozok´un, aynı topa yükselen Veysel Sarı´ya rağmen vurduğu topu kaleci Boffin parmaklarının ucuyla kornere çeldi. Kafa topunda çarpışan Bozok ile Sarı kısa süreli sakatlık yaşadı.
30´uncu dakikada ceza sahası içerisinde kaleye sırtı dönük şekilde topla buluşan Mukairu, topu cezası dışında bulunan Poli´ye gönderdi. Poli´nin çektiği sert şut kalenin sağından auta çıktı.
38´inci dakikada sağ kanattan Fredy kullandığı kornerde savunmanın müdahalesiyle tekrar topla buluştu. Fredy´nin tekrar ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Naldo, isabetli kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.
53´üncü dakikada Ghacha´nın verdiği pasta topla buluşan Mukairu, savunma oyuncusunu geçtikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mukairu´nun vuruşunu kaleci Ertuğrul sol ayağıyla dokunarak son anda çıkarttı.
63´üncü dakikada seken topla ceza sahası içerisinde buluşan Donk´un sert vuruşunu kaleci Boffin ayaklarıyla çıkartarak topu kornere gönderdi.
77´nci dakikada Ghacha´nın attığı pasla ceza sahası dışında topla buluşan Mukairu´nun yay üzerinden vurduğu top auta çıktı.
81´inci dakikada ceza sahası içerisinde Naldo´nun uzaklaştırdığı topla buluşan Umut Bozok´un kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.
90+2´nci dakikada Ryan Donk´un verdiği pasla ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut Bozok, topu kaleci Boffin´in yanından ağlara göndererek skoru eşitledi: 1-1.
Başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-12-21 19:15:27
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