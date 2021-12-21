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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 1-1

DHA

Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 1-1


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)STAT: Antalya
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Bahtiyar Birinci, Ömer Tevfik Özkoç
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudryashov, Bünyamin Balcı, Poli, Fredy, Güray Vural, Ghacha (Dk.90+3 Haji Wright), Doğukan Sinik (Dk.70 Amilton), Mukairu (Dk.79 Floranus)
KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Brecka, Eren Elmalı, Travnik (Dk.86 Ben Ouanes), Hajradinovic, Doğucan Haspolat, Eysseric (Dk.66 Ahmet Engin), Umut Bozok, Jörgensen (Dk.46 Varga)
GOLLER: Dk.38 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor) Dk.90+2 Umut Bozok (Kasımpaşa)
SARI KARTLAR: Florent Hadergjonaj, Ryan Donk, Valentin Eysseric, Ertuğrul Taşkıran (Kasımpaşa), Andrea Poli, Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)Spor Toto Süper Lig´in 18´inci haftasında Antalyaspor sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kaldı. Ligin son sırasında yer alan Kasımpaşa´da 2 gün önce Hakan Kutlu´nun görevden ayrılmasının ardından maça takımın başında Sami Uğurlu çıktı.
3´ücü dakikada sağ taraftan ceza sahasına gönderilen topla buluşan Travnik topu kale üstünden auta gönderdi.
25´inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına gönderilen topa yükselen Umut Bozok´un, aynı topa yükselen Veysel Sarı´ya rağmen vurduğu topu kaleci Boffin parmaklarının ucuyla kornere çeldi. Kafa topunda çarpışan Bozok ile Sarı kısa süreli sakatlık yaşadı.
30´uncu dakikada ceza sahası içerisinde kaleye sırtı dönük şekilde topla buluşan Mukairu, topu cezası dışında bulunan Poli´ye gönderdi. Poli´nin çektiği sert şut kalenin sağından auta çıktı.
38´inci dakikada sağ kanattan Fredy kullandığı kornerde savunmanın müdahalesiyle tekrar topla buluştu. Fredy´nin tekrar ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Naldo, isabetli kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.
53´üncü dakikada Ghacha´nın verdiği pasta topla buluşan Mukairu, savunma oyuncusunu geçtikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mukairu´nun vuruşunu kaleci Ertuğrul sol ayağıyla dokunarak son anda çıkarttı.
63´üncü dakikada seken topla ceza sahası içerisinde buluşan Donk´un sert vuruşunu kaleci Boffin ayaklarıyla çıkartarak topu kornere gönderdi.
77´nci dakikada Ghacha´nın attığı pasla ceza sahası dışında topla buluşan Mukairu´nun yay üzerinden vurduğu top auta çıktı.
81´inci dakikada ceza sahası içerisinde Naldo´nun uzaklaştırdığı topla buluşan Umut Bozok´un kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.
90+2´nci dakikada Ryan Donk´un verdiği pasla ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut Bozok, topu kaleci Boffin´in yanından ağlara göndererek skoru eşitledi: 1-1.
Başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-12-21 19:15:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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