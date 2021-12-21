Otomobilin çarptığı köpek öldü, sürücü yaralandı



Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, aniden yola çıkan köpeğe çarpan otomobil takla attı. Kazada köpek öldü, sürücü ise yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Demirtaş Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. A.K. adlı sürücünün kullandığı 48 E 3152 plakalı otomobil, bir anda yola çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atarak devrildi. Çarpmanın şiddetiyle köpek ölürken, sürücü ise yaralandı. Kazayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2021-12-21 18:49:22



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