‘Sevil Berberi’ hafta sonu DOB’da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Sevil Berberi’ hafta sonu DOB’da

İHA

‘Sevil Berberi’ hafta sonu DOB’da

Antalya Devlet Opera ve Balesi, büyüleyici ezgileri, ince ve eğlendirici müziği ile İtalya komik operasının şaheserlerinden biri olan Rossini’nin ‘Sevil Berberi’ operasını 25 Aralık Cumartesi akşamı Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde sahneleyecek.
Haldun Özörten’in sahneye koyduğu Sevil Berberi, Gioacchino Rossini’nin yaşamı boyu yazdığı 39 opera içinde dünya opera sahnelerinin en çok tercih ettiği eserlerin başında geliyor. Dünya komik opera sanatının en iyi örneği sayılan eserde Antalya DOB orkestrasını şef Zdravko Georgiev Lazarov yönetirken, Antalya DOB korosunu şef Mahir Seyrek çalıştırıyor. Eğlenceli operada dekor tasarımı Tayfun Çebi’ye, kostüm tasarımı Nursun Ünlü’ye, koreografi Melda Özkan’a ve ışık tasarımı Mustafa Eski’ye ait. 17. yüzyılda İspanya’nın Sevil kentinde geçen Sevil Berberi’nde Kont Almaviva’nın Madrid’de gördüğü ve aşık olduğu güzel Rosina için Sevil’e gelmesi, eski berberi Figaro’nun yardımları ile Rosina’nın vasisi Don Bartolo’nun, kızın servetine konmak için onunla evlenmeyi planlaması ve gelişen olaylar konu alınıyor.
İki perdelik eserde ‘Figaro’ rolünü Mehmet Ali Tutar, ‘Rosina’ rolünü Seçil Eyilikeder, ‘Kont Almaviva’ rolünü Devrim Demirel, ‘Dr. Bartolo’ rolünü Engin Suna, ‘Don Basilio’ rolünü Umut Tarık Akça, ‘Berta’ rolünü Oya Vural, ‘Fiorello’ ve ‘Subay’ rollerini Toygarhan Atuner, ‘Uşak’ rolünü Vural Vursavaş, ‘Noter’ rolünü Egemen Barın canlandırırken, Mustafa Özşamlı da anlatıcı olarak yer alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

10 yıl önce Rusya'dan getirilen yumurtalar 'anaç' oldu
YEREL HABERLER 10 yıl önce Rusya'dan getirilen yumurtalar 'anaç' ...
Antalyaspor uzatmalarda yıkılıyor
YEREL HABERLER Antalyaspor uzatmalarda yıkılıyor
Römork ve sera sobası hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Römork ve sera sobası hırsızı yakalandı
Dolar ve eurodaki düşüş ‘kafalara’ kazınıyor 24 saatte 366 kişiyi tıraş ederek, Guinness Rekorlar Kitabı'na giren berber, dolar ve eurodaki düşüşü saç modeline yansıttı Türk bayrağı ön planda tutulduğu saç modelinde, dolar ile euro ayak altında simgelendi Ercan Buyruk: “Türkiye’mizin gücünü, doların ve euronun üzerinde olduğunu gösteren bir model, simge yaptım”
YEREL HABERLER Dolar ve eurodaki düşüş ‘kafalara’ kazınıyor 24 ...
Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)
Otomobilin çarptığı köpek öldü, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı köpek öldü, sürücü yaralandı
Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa (EK FOTOĞRAFLAR)
Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 1-1
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 1-1
Bakan Pakdemirli: Türkiye nüfusu, 30 yılda 105 milyona çıkacak (2)
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Türkiye nüfusu, 30 yılda 105 ...
Groenendıjk: "Ölümüne defans yapıp 3 puanı getirmeliydik" FT Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Francıscus Groenendıjk: “Son dakikalarda yediğimiz gollerden ders çıkarmadık" "Kötü bile oynasanız skoru korumayı bilmelisiniz, sadece ölümüne defans yapıp o 3 puanı getirmemiz gerekirdi"
YEREL HABERLER Groenendıjk: "Ölümüne defans yapıp 3 puanı ...
Uğurlu: "Kasımpaşa ligde yukarılara çıkacak" Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu: “Kasımpaşa takımı en yakın zamanda ligde yukarılara çıkacaktır, bundan herkes emin olabilir
YEREL HABERLER Uğurlu: "Kasımpaşa ligde yukarılara ...
Bakan Pakdemirli: Türkiye nüfusu, 30 yılda 105 milyona çıkacak (2)
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Türkiye nüfusu, 30 yılda 105 ...
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç ...
Antalya'da özel güvenlik görevlileri ve emniyet personeline eğitim
YEREL HABERLER Antalya'da özel güvenlik görevlileri ve emniyet ...
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk ...
Bakan Pakdemirli: Türkiye nüfusu, 30 yılda 105 milyona çıkacak
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Türkiye nüfusu, 30 yılda 105 ...
Bakan Pakdemirli: “Ülkemizde kullanılan tohumlukların yüzde 96’sı yurt içinde üretilmektedir” “İnşallah 2023 yılında da, 1,5 milyon ton sertifikalı tohum üretimi ve 500 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz” “147 adet ekmeklik buğday çeşidimizin toplam üretimdeki payı yüzde 50’dir” “ Bugün 86 ülkeye tohum ihraç eden bir seviyeye yükseldik”
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: “Ülkemizde kullanılan tohumlukların ...
Büyükşehir’den kooperatifçilik çalıştayı Coğrafi İşaretler ve Kooperatifler konuşuldu
YEREL HABERLER Büyükşehir’den kooperatifçilik çalıştayı Coğrafi ...
Manavgatlı güreşçilerden toplu başarı
YEREL HABERLER Manavgatlı güreşçilerden toplu başarı
Kemer Belediye personeline Elektra Sistem Eğitimi
YEREL HABERLER Kemer Belediye personeline Elektra Sistem Eğitimi
Vali Yazıcı: “12 yaş üstü gençlerimizi aşı olmaya davet ediyoruz”
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: “12 yaş üstü gençlerimizi aşı olmaya ...
Kepez’de bir günlük su kesintisi
YEREL HABERLER Kepez’de bir günlük su kesintisi
Yürüyüş yaparken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı Yaşlı adam ayağından ve kolundan ısırıldı
YEREL HABERLER Yürüyüş yaparken sokak köpeklerinin saldırısına ...
Bakan Soylu: Alenen casusluk ve ihanet ediyorlar
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Alenen casusluk ve ihanet ediyorlar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.