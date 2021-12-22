10 yıl önce Rusya'dan getirilen yumurtalar 'anaç' oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10 yıl önce Rusya'dan getirilen yumurtalar 'anaç' oldu

DHA

10 yıl önce Rusya'dan getirilen yumurtalar 'anaç' oldu


Alparslan ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)RUSYA'dan 10 yıl önce getirilen yumurtalardan çıkan Mersin balıkları, bugün 'anaç' olarak yavru veriyor. Popülasyonun artması için üzerinde çalışılan balıklardan elde edilen havyarın kilosu ise 2 bin ile 12 bin dolar arasında satılıyor.
Dünyada 250 milyon yıldır yaşayan ve ana vatanı Karadeniz ile Hazar Denizi olan Mersin balıklarının nesli, kontrolsüz avlanma nedeniyle son birkaç yılda tükenme tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Mersin balığı popülasyonunu artırmak için Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü, 10 yıl önce Rusya'dan döllenmiş havyar getirdi. Yumurtalar için uygun koşullar sağlandı ve yavrular elde edildi.
Büyütülen yavrular, 'anaç' olarak kullanılmak üzere ayrı tanklara alındı. 7 yaşından itibaren yavru vermeye başlayan balıklar, bu yıl 10 yaşını doldurdu. İkinci nesil yavru için Mersin balıklarından bu sene 250 bin yumurta alındı. Yumurtalardan yalnızca 2 bin yavru çıkabildi. Yavruları ayrı havuzlarda yetiştiren enstitü yetkilileri, balıkların üretimini yaygınlaştırmak için çalışma yapıyor. Balıkların tatlı sularda üretiminin kolay hale getirilmesi ve özel sektörün balık üretiminde faaliyete başlaması için 'anaç' kaynağı sağlamaya da hazırlanan enstitünün müdürü Serkan Erkan, bunun kolay olmadığını da söyledi.
'BU BALIĞIN ETİ ÇOK LEZZETLİ'
Çeşitli hastalıklar nedeniyle balıkların öldüğünü belirten Serkan Erkan "10 yıl önce Rusya'dan getirdiğimiz döllenmiş yumurtalar bugün bize anaç oldu. İki nesil yavru alabildik. Bu yavrular da tesisimizde anaç olarak bilime hizmet edecek. Eti oldukça lezzetli olan bu balığın yumurtaları, havyarı da çok besleyici. Kilosu 2 bin ile 12 bin dolar arasında satılıyor" dedi.
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü'ndeki büyük havuzlarda onlarca Mersin balığı bir arada yaşıyor. Balıkları zaman zaman yakalayıp, kontrol eden uzman personel ise hasta olduğunu tespit ettiği Mersin balığını ayrı havuza alıyor. Enstitü, ilerleyen süreçte özel sektördeki girişimcilerin kuracağı havuzlarda Mersin balığının üretiminin Türkiye genelinde yaygınlaşmasını amaçlıyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2021-12-22 10:22:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

10 yıl önce Rusya'dan getirilen yumurtalar 'anaç' oldu
YEREL HABERLER 10 yıl önce Rusya'dan getirilen yumurtalar 'anaç' ...
‘Sevil Berberi’ hafta sonu DOB’da
YEREL HABERLER ‘Sevil Berberi’ hafta sonu DOB’da
Antalyaspor uzatmalarda yıkılıyor
YEREL HABERLER Antalyaspor uzatmalarda yıkılıyor
Römork ve sera sobası hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Römork ve sera sobası hırsızı yakalandı
Dolar ve eurodaki düşüş ‘kafalara’ kazınıyor 24 saatte 366 kişiyi tıraş ederek, Guinness Rekorlar Kitabı'na giren berber, dolar ve eurodaki düşüşü saç modeline yansıttı Türk bayrağı ön planda tutulduğu saç modelinde, dolar ile euro ayak altında simgelendi Ercan Buyruk: “Türkiye’mizin gücünü, doların ve euronun üzerinde olduğunu gösteren bir model, simge yaptım”
YEREL HABERLER Dolar ve eurodaki düşüş ‘kafalara’ kazınıyor 24 ...
Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)
Otomobilin çarptığı köpek öldü, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı köpek öldü, sürücü yaralandı
Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa (EK FOTOĞRAFLAR)
Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 1-1
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 1-1
Bakan Pakdemirli: Türkiye nüfusu, 30 yılda 105 milyona çıkacak (2)
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Türkiye nüfusu, 30 yılda 105 ...
Groenendıjk: "Ölümüne defans yapıp 3 puanı getirmeliydik" FT Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Francıscus Groenendıjk: “Son dakikalarda yediğimiz gollerden ders çıkarmadık" "Kötü bile oynasanız skoru korumayı bilmelisiniz, sadece ölümüne defans yapıp o 3 puanı getirmemiz gerekirdi"
YEREL HABERLER Groenendıjk: "Ölümüne defans yapıp 3 puanı ...
Uğurlu: "Kasımpaşa ligde yukarılara çıkacak" Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu: “Kasımpaşa takımı en yakın zamanda ligde yukarılara çıkacaktır, bundan herkes emin olabilir
YEREL HABERLER Uğurlu: "Kasımpaşa ligde yukarılara ...
Bakan Pakdemirli: Türkiye nüfusu, 30 yılda 105 milyona çıkacak (2)
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Türkiye nüfusu, 30 yılda 105 ...
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç ...
Antalya'da özel güvenlik görevlileri ve emniyet personeline eğitim
YEREL HABERLER Antalya'da özel güvenlik görevlileri ve emniyet ...
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk ...
Bakan Pakdemirli: Türkiye nüfusu, 30 yılda 105 milyona çıkacak
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Türkiye nüfusu, 30 yılda 105 ...
Bakan Pakdemirli: “Ülkemizde kullanılan tohumlukların yüzde 96’sı yurt içinde üretilmektedir” “İnşallah 2023 yılında da, 1,5 milyon ton sertifikalı tohum üretimi ve 500 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz” “147 adet ekmeklik buğday çeşidimizin toplam üretimdeki payı yüzde 50’dir” “ Bugün 86 ülkeye tohum ihraç eden bir seviyeye yükseldik”
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: “Ülkemizde kullanılan tohumlukların ...
Büyükşehir’den kooperatifçilik çalıştayı Coğrafi İşaretler ve Kooperatifler konuşuldu
YEREL HABERLER Büyükşehir’den kooperatifçilik çalıştayı Coğrafi ...
Manavgatlı güreşçilerden toplu başarı
YEREL HABERLER Manavgatlı güreşçilerden toplu başarı
Kemer Belediye personeline Elektra Sistem Eğitimi
YEREL HABERLER Kemer Belediye personeline Elektra Sistem Eğitimi
Vali Yazıcı: “12 yaş üstü gençlerimizi aşı olmaya davet ediyoruz”
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: “12 yaş üstü gençlerimizi aşı olmaya ...
Kepez’de bir günlük su kesintisi
YEREL HABERLER Kepez’de bir günlük su kesintisi
Yürüyüş yaparken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı Yaşlı adam ayağından ve kolundan ısırıldı
YEREL HABERLER Yürüyüş yaparken sokak köpeklerinin saldırısına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.