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Kalbinde delikle prematüre dünyaya gelen Mira bebek, hayata tutundu

DHA

Kalbinde delikle prematüre dünyaya gelen Mira bebek, hayata tutundu


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da doğumundan önce yüzde 99 down sendromu olma riski taşıdığı söylenen, prematüre olarak kalbinde delikle dünyaya gelen 5 aylık Mira bebek, 2 ay önce yapılan ameliyatla yaşama sarıldı. Bebeğinden hiç vazgeçmeyen anne Feride Öncel (31), "Down sendromu olsaydı da hiçbir şekilde aldırmazdım. Kıyamazdık. Demek ki yaşayacağı varmış" dedi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan Feride ve Şahin Öncel (31) çifti, ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayarken bebeklerinin sağlık sorunları yaşadığını öğrendi. Zorlu hamilelik süreci yaşadığını anlatan Feride Öncel, Mira bebeğe hamile olduğu iki haftalıkken öğrendiğini, 5 haftalıkken kalp atışlarının anlaşılmadığını, doktorların bebeğin kalp atışını duymaması üzerine hamileliğini sonlandırabileceklerini söylediklerini aktardı. Hamileliğinin 6'ncı haftasında bebeğinin kalp atışlarının çok az da olsa duyulduğunu belirten Feride Öncel, 12'nci haftada 3'lü tarama testi yapıldığını ve bebeklerinin yüzde 99 oranında down sendromu riski taşıdığını öğrendiklerini anlattı. Başka hastanelere de başvurduklarını aktaran Feride Öncel, doktorun ultrasonda incelemesi üzerine bebeğin down sendromlu olmadığını söylediğini, istekleri üzerine yeniden test yapabileceğini anlattığını kaydetti.
Yapılacak testin yüzde 50 riski olduğunu öğrendiğini belirten Feride Öncel, gebeliği sonlandırabileceklerini öğrenmelerine rağmen bebeğin hayatını tehlikeye atmamak için yeniden test yaptırmak istemediğini söyledi. 20 haftalık hamileyken bebeğin kilosunun düşük olması üzerine gelişim sıkıntısı olduğunu öğrendiğini belirten Feride Öncel, sık sık kontrole gittiklerini, bebeğin kalp atışlarında anormallik saptandığını söyledi.
KALBİNDE DELİKLE DÜNYAYA GELDİ
Hamileliği esnasında doktorlarının bebeğin kalp atışlarını sık sık dinlediğini söyleyen Feride Öncel, "Bir şeyden şüpheleniyorlardı ama tam adını koyamadılar. Daha sonra bir gün kontrole gelince beni acil ameliyata aldılar. Doktorlar bebeğin çok küçük doğduğuna şaşırdı. 36 haftalıkken 1775 gram doğdu. Bünye olarak bebeğin 5 hafta geriden geldiğini öğrendik. 25 gün yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yattı. Üfürümü ve reflüsü olduğunu öğrendik. Bu zamana kadar ne reflünün ne de üfürümün ne olduğunu biliyordum. Bebeğimin 3 kiloya ulaşmasıyla acil ameliyat olacağını öğrendik" diye konuştu.
3 KİLOYA ULAŞINCA ACİL AMELİYATA ALINDI
Doktorların yönlendirmesiyle Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'ne Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Çağrı Kayıpmaz'a geldiklerini anlatan Feride Öncel, "İyi ki gelmişiz. Kalbinde üfürümü olduğu için acil ameliyat olması gerekiyordu. Kalbindeki deliğin kapanmayacak derecede olduğunu öğrendik. Kalbinden dolayı kilo alamıyordu. Risk altındaydı. 3 aylık ve 3 kilo 400 gramken ameliyat oldu" diye konuştu.
'AYLIK KONTROLLERİNİZİ MUTLAKA YAPTIRIN'
Feride Öncel, "Şu anda çok şükür hayata tutundu. Benimle aynı durumda yaşayan aileler varsa mutlaka bebeklerini emin ellere teslim etmeliler. Çünkü biz evladımıza kavuştuk. İnşallah sizler de evladınıza kavuşursunuz. Böyle şeyler kesinlikle ihmale gelmiyor. Dış görünüşten kesinlikle anlaşılmıyor. Çocuklarınızın aylık kontrollerini mutlaka yaptırın. Kızımız hayata tutundu. Hamilelikte down sendromu olabilir, demişlerdi. Down sendromu olsaydı da hiçbir şekilde aldırmazdım. Başka riskli hastalığı olsa da hayatını sonlandırmazdık. Kıyamazdık. Demek ki yaşayacağı varmış" dedi.
'AİLELER EN ERKEN DÖNEMDE ÇOCUKLARINI DOKTORA GÖTÜRSÜN'
Baba Şahin Öncel ise Mira bebeğin hastalığı nedeniyle ailecek büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "Doktorumuz gerekli bilgilendirmeyi yaparak içimizi rahatlattı. Çocuğumuzu hocamızın eline teslim ettik. Ameliyat başarılı geçti. Bebeğimiz sağlığına kavuştu. Sıkıntısı olan aileler en erken dönemde çocuklarını doktorlara göstermeli. Hem kendi hem de çocukları için çok iyi olur" şeklinde konuştu.
4 yaşında abla olan Yaren Öncel ise kardeşinin hastalığı nedeniyle uzun süre hastanede kaldıklarını ve kardeşini çok sevdiğini söyledi.
KALBİNDEKİ DELİKLER KAPATILDI, KALP KAPAKÇIĞI DEĞİŞTİRİLDİ
Mira bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi veren Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Çağrı Kayıpmaz da şunları söyledi:
"Mira bebek, kalbinde AVSD dediğimiz karıncıkları arasında delik ve kapak probleminin olduğu bir hastalıkla dünyaya geldi. Bu akciğer atardamarında basınç yüksekliğine sebebiyet veriyor. Plumer hipertansiyon dediğimiz bu rahatsızlık ne yazık ki kalp ve akciğer yetmezliğine sebep oluyor. Bebeklerde kilo alma problemleri, büyüme gelişme geriliği, çabuk yorulma, sık soluma, beslenememe gibi tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarına daha sık yakalanma gibi nedenler oluşuyor. Mira'da da kilo alma güçlüğü problemi oluştu. 3 kilonun üzerine çıkamıyordu. Kalp yetmezliği başlamıştı. Çocuk kardiyoloji hekiminin önerileriyle erken dönemde beklemeden ameliyat etmek zorunda kaldık. Normalde ileri kilolarda bu ameliyatları yapmayı tercih ediyoruz. Ancak Mira'nın böyle bir şansı yoktu. Daha erken dönemde bu ameliyatı olmak zorundaydı. Açık kalp ameliyatı geçirdi. Kalbindeki problemleri düzelttik, deliklerini kapattık ve kapak tamirini yaptık. Her şey yolunda gitti. Önce yoğun bakıma, ardından da servise aldık. İyileşince de evine gönderdik. Şimdi birinci ay kontrolüne geldi. Her şey yolunda gidiyor" 
HER 1000 BEBEKTEN 6-7'SİNİN DOĞUMSAL KALP RAHATSIZLIĞI VAR
Her 1000 doğumdan yaklaşık 6-7'sinin doğumsal kalp hastalığıyla dünyaya geldiğini açıklayan Opr. Dr. Çağrı Kayıpmaz, bu hastalıklardan yaklaşık 10'da 1'inin ameliyat ihtiyacı doğduğunu vurguladı. Yaklaşık 150 çeşit doğumsal kalp hastalığı olduğunu belirten Op. Dr.  Kayıpmaz, "Bazıları doğumdan hemen sonra kalp ameliyatına ihtiyaç duyarken, bazıları 6 ay civarında, bazıları 3 ay civarında, bazıları ise 1-2 yaşına kadar bekleyebiliyor. Hatta bazıları iyi huylu ise ilkokul çağına kadar bekleyebiliyor. O yüzden 'Hastalık yok, hasta vardır' diyoruz. Her hastalık birbirinden farklıdır. Bu nedenle hastalığa göre müdahale edilmesi gerekiyor. Eğer doğumdan hemen sonra acil ameliyat olması gereken bir bebekte doğumsal kalp rahatsızlığı varsa, onu beklettiğimiz 1 gün bile çok geçtir. Mutlaka herkese doğumdan sonra çocuk kardiyoloji kontrolünü ve özellikle kalbinde üfürüm olan çocukların yakın takibe alınıp incelenmesini öneriyoruz"DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2021-12-22 11:01:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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