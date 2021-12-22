Sokak kedileri jandarma korumasında Turizm sezonunun bittiği bölgelerde kediler için jandarma devreye girdi Side antik kentinde açık alanlara kedi evleri ve mamalar bırakıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Antik Side’de bulunan Selimiye Jandarma Karakolu öncülüğünde yaptırılan kedi evleri değişik noktalara konuluyor. Turizm sezonunun sona ermesi ve havaların soğumasıyla birlikte ‘sessiz dostlar’, jandarma sayesinde sıcak yuva ve yiyeceğe kavuşuyor.

Turizm sezonunun bitmesi ve havaların soğumasıyla birlikte sokak hayvanları zor günler geçirmeye başladı. Bir taraftan Side antik kentindeki otellokanta ve diğer işyerlerinin kapanmasıyla yiyecek bulmakta güçlük yaşayan sokak kedileri Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu öncülüğünde yaptırılan kedi evleri sayesinde kışı rahat geçirecek. Sokak kedilerinin korunması ve barınması amacıyla yaptırılan ve Antik Side’de değişik noktalara konulan kedi evlerine jandarma ekipleri tarafından kedilerin beslenmeleri için mama da bırakılıyor.

Sokak canlarına her zaman sahip çıkacaklarını, ihtiyaç duyulan bölgelere kedi evlerinin konulmasına devam edileceğini belirten Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, vatandaşlardan da özellikle kış aylarında sokak hayvanları konusunda duyarlı olmasını istedi.

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