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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’ya gelen turist sayısı 9 milyonu geçti

İHA

Antalya’ya gelen turist sayısı 9 milyonu geçti

Antalya’yı ziyaret eden turist sayısı 2021 yılının son günlerine yaklaşırken artmaya devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre Antalya’ya hava yoluyla gelen turist sayısı Ocak ayından bugüne kadar 9 milyonu aştı.
Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya’yı ziyaret eden turist sayısı 2021 yılının son günlerine yaklaşırken artış gösteriyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre Ocak ayından bugüne kadar hava yoluyla Antalya’ya gelen turist sayısı 9 milyon 2 bin 217 oldu.

2020’ye göre yüzde 164 artış
Korona virüs salgını nedeniyle geçen yılı yaklaşık 3 buçuk milyon turistle kapatan Antalya’da aşılama çalışmaları, Güvenli Turizm Sertifikasyonu ve tesislerdeki sıkı salgın tedbirleri meyvelerini vermeye devam ediyor. 2021 yılının 1 Ocak 21 Aralık döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 164 artış kaydederek 9 milyon 2 bin 217’ye ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde ise Antalya’ya gelen turist sayısı 3 milyon 410 bin 44 oldu.

En çok turist Rusya’dan
2021 yılında, Ocak ayından bu yana Antalya’ya en çok turist gönderen ülkeler arasında ilk sırada Rusya yer alırken, Rusya’yı Ukrayna, Almanya ve Polonya takip ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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