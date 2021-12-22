Muratpaşa’da ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’ oluşturuluyor

Muratpaşa Belediyesi, çalışmaları devam eden Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı sivil toplum kuruluşlarının görüşüne açtı. Taslak plan Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, kadınlar başta olmak üzere, eşit haklardan yararlanamayan tüm toplumsal gruplar için yaşanabilir bir kent inşa etmenin yol haritası Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlıklarını sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında taslak plan, sivil toplum kuruluşlarının görüşüne açıldı.

ASSİM’de düzenlenen toplantıya siyasi partilerden temsilciler, belediye meclis üyeleri ve aralarında Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği, Aile Danışmanları Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi, Antalya Barosu’nun da bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşundan temsilci katıldı.

Yerel Eşitlik Eylem Planı, 6 başlıktan oluşuyor. Başlıklar taslak planda eğitim, şiddet, sağlık, istihdam, katılım, kentsel hizmetler olarak sıralanıyor. Her başlığın amaç, hedefler ve stratejiler şeklinde düzenlendiği ve somut politikalarının geliştirildiği planda uygulamaya yönelik işbirliği yapılacak kurum ve sivil toplum kuruluşları da yer alıyor.

Yerel Eşitlik Eylem Planı, sivil toplum kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda yapılacak son değerlendirmenin ardından Ocak ayı belediye meclis gündemine gelecek. Plan, meclis onayının ardından yürürlüğe girecek.

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