Kemer’de lise öğrencilerine ücretsiz servis imkanı

Kemer Belediyesi, Kemer’de lise okuyan öğrencilere ücretsiz okul servisi imkanı sağlıyor. Üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs imkanı ve üniversite okuyanlara 500 lira eğitim yardımı imkanı sağlayan Belediye Başkanı Topaloğlu, lise öğrencilerinin de ücretsiz taşınmasını gerçekleştiriyor. Kemer Belediyesi, yaptığı ihale sonrası C plakalı araçlarla Kemer’de lisede okuyan bin 365 öğrenciyi ücretsiz taşıyarak, öğrencilerin evlerine ve okullarına güvenle ve rahatlıkla gitmelerine olanak sağlıyor.



“Eğitim varsa gelecek var”

Eğitime her alanda destek vermeye devam eden Başkan Topaloğlu, öğrencilere her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Topaloğlu, 3 yıldır ihale yaparak kiraladıkları 64 adet C plakalı araçla lise öğrencilerinin ücretsiz taşınmasını sağladıklarına dikkat çekerek, “ Ücretsiz servislerimiz öğrencilerimizi evlerinden alıp okullarına, okullarından alıp evlerine bırakıyorlar. Veliler mutlu, öğrenciler mutlu, emekli öğretmen olarak ben de mutluyum. Ücretsiz servilerimizi gelecek yıllarda da devam ettireceğiz. Eğitim varsa, gelecek var” dedi.



“En iyi eğitim için elimizden geleni yapıyoruz”

Topaloğlu, çocukların Kemer Belediyesine emanet olduğunun altını çizerek, “Biz ihalemizi yapıyoruz. Yüklenici firma öğrencilerimizi taşıyor. Paralarını Kemer Belediyesi olarak biz ödüyoruz. Çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim alması için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.



"Ücretsiz servis imkanı sağlandı"

Öğrenci velisi Gülşen Arkız da Göynük’te lise 3’e giden kızı olduğunu ve ücretsiz servis imkanından yararlandığını dile getirdi. Kızının ilk başta Göynük’te kazandığı liseye nasıl gidip geleceğini düşündüğünü aktaran Arkız, “Çok şükür ücretsiz servis imkanı sağlandı. Bu düşüncemizden kurtulduk. Zaten maddi imkanımız da yoktu” şeklinde konuştu.

