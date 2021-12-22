Lara-Kundu Turizm Yolu Projesi Ankara’da masaya yatırıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, LaraKundu Turizm Yolu Projesi ile yağmur suyu drenaj hatlarının planlanması için turizmciler ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti. Başkan Böcek, Bakan Ersoy’a projeyi anlatarak, destek istedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçen hafta Lara Turizm Yatırımcıları Birliği (LATUYAB) üyeleriyle bir araya gelerek, Lara Kundu turizm yolu Projesi’ni anlattı. Başkan Muhittin Böcek, sorunların çözümü noktasında kısa sürede girişimde bulunarak, turizmcilerle birlikte Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile toplantıda bir araya geldi.



“Turizmcilerin sorunları Ankara’da konuşuldu”

Toplantıya LATUYAB Başkanı Ramazan Taş, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürü Av. İbrahim Kurt, Büyükşehir Belediyesi ve ASAT bürokratları katıldı. Başkan Muhittin Böcek, toplantıda Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a LaraKundu turizm yolu peyzaj, yağmur suyu, arıtma ve içme suyu yenileme projesi hakkında bilgi verdi.



“Lara Kundu Turizm Yolu projesi görüşüldü”

Toplantıda Kundu bölgesinin en önemli sorunlarından biri olan su taşkınları ele alınırken, Acısu, Kopak çayları ve Karaöz kanalı ve burada yapılması gereken çalışmalar gözden geçirildi. Toplantıda ayrıca Lara Kundu turizm yolu proje bölgesindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yapacağı imar planları görüşülürken, ASAT ve DSİ’nin ortak çalışması ile bölgeye değer katacak, taşkınlarla mücadele edecek güzel bir proje hayata geçirilebileceği ifade edildi.



“Çok verimli bir toplantı oldu”

Toplantıya ilişkin bilgi veren Başkan Muhittin Böcek, “Geçen hafta bölgemizdeki turizmciler ile bir araya gelerek sorunlarını dinledik. Büyükşehir Belediyesi olarak yapmayı planladığımız Lara Kundu turizm yolu projesinin detaylarını konuştuk. Projede Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Su İşleri ve Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı çalışmalar var. Bunlara ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Toplantı da ayrıca Antalya’da hayata geçireceğimiz diğer yatırım projelerimizi konuştuk. Doğu Garajı Nekropol Müzesi’nin son detaylarını paylaştık. Nekropol alanında yapılan kazılarda çıkan sikke, heykeller ve benzeri objelerin sergilenmesini gündeme getirdik. Çok verimli bir toplantı oldu” dedi.

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