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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kargo ile gelen 110 litre etil alkol ele geçirildi

İHA

Kargo ile gelen 110 litre etil alkol ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde kargo yoluyla etil alkol temin ettiği belirlenen şahsın ikametinde toplam 110 litre etil alkol ele geçirildi.
KOM Daire Başkanlığı ve Alanya KOM Grup Amirliğince alkollü içki zehirlenmesi nedeniyle ve ölüm olayları çerçevesinde yapılan çalışmalar kapsamında, kendisine kargo yoluyla çok sayıda etil alkol geldiği tespit edilen K.Ş. isimli şahsın Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan adresinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, toplam 110 litre etil alkol, 10 adet boş etil alkol bidonu, 18 adet alkol yapımında kullanılan likit, 18 adet boş alkol şişesi, 3 litre yapma rakı olduğu değerlendirilen sıvı, 6 litre viski olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak K.Ş. yakalanarak, hakkında cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda 5607 SKM suçundan işlem yapıldı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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